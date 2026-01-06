La saison 5 de Nouvelle École est officiellement confirmée et promet déjà de faire parler d’elle. Si certains jurys emblématiques sont de retour, un visage incontournable fera défaut cette année, laissant les fans intrigués. Découvrez dès maintenant qui compose le jury de cette prochaine édition et ce qui change pour cette nouvelle saison.

À peine la saison 4 terminée avec la victoire de Shayne, sur une saison qui a fait beaucoup parler, que Netflix a déjà pris les devants en confirmant une nouvelle saison de l’émission rap de la plateforme ! Et tout ce qu’on peut dire, c’est que ça donne déjà envie, car il y a déjà du changement.

Oui, car Netflix a annoncé les trois jurys de cette nouvelle saison. Ils seront un de plus que la dernière édition avec SCH et SDM.

Si Ocho sera bien présente pour la saison 5, ce ne sera pas le cas pour S, lui qui était là depuis la toute première saison et qui va laisser sa place à deux autres artistes. Une grande absence qui ne manquera pas de faire parler les fans.

Sur les trois premières saisons, nous avons toujours eu une artiste féminine, que ce soit Shay ou Aya Nakamura. Si aucune d’entre elles n’était présente à la saison 4, c’est bien une autre figure féminine qui fera son apparition : Théodora ! Totalement dans une ascension fulgurante, la Boss Lady sera bien au casting de cette nouvelle saison, prête à imposer son regard et sa vision du rap.

Enfin, le dernier jury est un rappeur d’un duo iconique, venant du sud de la France, c’est Oli. Très chaud en freestyle, avec des textes percutants, il a totalement sa place pour choisir qui sera le grand gagnant de cette saison 5.

En tout cas, même si on n’a pas encore une date de sortie officielle, nul doute que la saison 5 sera au niveau des saisons précédentes, avec son lot de surprises, de talents et de clashs qui font le succès de Nouvelle École.