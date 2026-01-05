Kendrick Lamar dépasse Drake au classement des artistes qui ont gagné le plus d'argent en 2025

D'après le magazine américain Forbes, spécialisé dans les fortunes de célébrités, Kendrick Lamar a amassé plus d'argent que Drake en 2025, pour la première fois depuis le début de leurs carrières.

Le rap US reste une compétition à tous les niveaux, et lorsque vous entrez en clash avec un artiste, pour savoir qui a gagné et qui a perdu, les gens regardent tout. Les ventes, les streams, les places de concert, la voiture, la meuf, et évidemment, la fortune personnelle, ce sont autant d'indicateurs de "bonne santé", ou de mauvaise santé pour celui qui perd. Et si, musicalement, on n'avait aucune doute sur la question de savoir qui a éteint l'autre entre Kendrick Lamar et Drake, l'aspect financier restait en faveur du canadien. Jusqu'à aujourd'hui, puisque K Dot est passé devant !

Qu'on soit d'accord : la fortune de Drake est probablement toujours bien plus grande que celle de Kendrick Lamar. Mais l'écart se ressert, plutôt rapidement. D'après le magazine Forbes, qui a établi le classement des artistes ayant gagné le plus d'argent en 2025, K Dot a amassé plus de dollars que son opps canadien sur les douze derniers mois, avec 109 millions de dollars gagnés sur l'année. Des chiffres qui viennent principalement de la vente de disques, des streams, mais aussi de la tournée de K Dot. Cela en fait tout simplement le rappeur qui a le plus gagné de thunes en 2025.

Drake est assez loin derrière, avec "seulement" 78 millions de dollars amassés sur l'année, dont 50 millions sont issus du streaming, domaine dans lequel il reste le maître pour l'instant. A l'échelle du rap, deux monstres donc, mais à l'échelle de tous les artistes, Kendrick Lamar et Drake ont encore du chemin à faire. K Dot n'est "que" 4ème du classement, derrière Beyoncé, Taylor Swift, et The Weeknd, gradn gagnant financier de 2025 avec ses 298 millions de dollars gagnés. Drake, lui, est 7ème, juste derrière Coldplay et Shakira.

Mais les choses pourraient bien bouger en 2026, puisque ça fait maintenant des mois que Drake nous tease "ICEMAN", son nouvel album, qui sera, on l'espère, à la hauteur des attentes.