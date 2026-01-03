Le rappeur SDM a décidé de célébrer une dernière fois toutes les bonnes choses qui lui sont arrivées en 2025, avec des images assez folles pour retracer son année.

L'année 2025 aura été plutôt productive dans le rap français : des têtes d'affiche qui répondent présent, comme Jul, Orelsan, La Fouine et bien d'autres, de nouveaux talents qui pètent de plus en plus comme R2, Jungle Jack, Femtogo, Ptite Soeur,... Bref, on a bien mangé. Mais il y en a un qui a vécu une année 2025 encore plus incroyable que les autres : SDM. Entre le carton de "AVALM", ses concerts de folie, son mariage, mais aussi son départ mouvementé du 92i, le rappeur a décidé de faire le point.

C'est sur Instagram que SDM a dévoilé un long, très long message même, assez touchant, avec lequel il retrace donc son année 2025 complètement folle. D'ailleurs, il n'hésite pas à qualifier 2025 de "meilleure année" de sa vie, en parlant notamment des souvenirs incroyables avec la distribution de fournitures scolaires au Congo, du fait que le PSG a gagné le Ligue des Champions, de sa loge au Parc des Princes, de son triple disque de platine et ses 45 certifs, et de plein d'autres moments forts qui ont marqué son année.

Le message est accompagné d'images inédites, avec notamment une photo de son mariage qui a eu lieu au Maroc en 2025, mais aussi la vidéo du moment où il prend Ousmane Dembélé sur ses épaules, ou encore une photo prise pendant son featuring avec Orelsan, qui a mis tout le monde d'accord, ou encore son but "tah CR7 prime" mis pendant un match caritatif. Bref, une belle année pour Ocho, on lui souhaite tout le bonheur possible à lui, ainsi qu'à vous tous, en 2026 ! En espérant que les tensions avec Booba ne viennent pas gâcher son année...