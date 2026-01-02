Damso a désactivé son compte Instagram : il nous prépare une dinguerie ?

Après avoir pourtant plusieurs fois annoncé que "Beyah" serait son dernier projet, Damso semble être en train de nous préparer plusieurs pour 2026...

Les annonces de retraite dans le rap, c'est devenu une sorte de running gag. Surtout dans le rap français, où de nombreux artistes n'hésitent pas à parler de "dernier projet de leur carrière", avant d'en sortir un autre, puis encore un autre. Des exemples, il y en a à la pelle, comme Booba, mais aussi Damso plus récemment, qui avait annoncé à tout le monde que "Beyah" serait son chant du cygne avant de claquer la porte du game. Finalement, on dirait bien que Dems a encore des choses à faire, lui qui vient de désactiver son compte Instagram.

Un choix qui est devenu assez "commun" chez certains rappeurs français, qui désactivent leurs réseaux soit pour se mettre en repli du rap français et de l'agitation des réseaux sociaux (comme Nekfeu, par exemple), ou qui désactivent leurs comptes lorsqu'ils ne sont plus en période de promo et n'ont rien à vendre au public. On ne sait pas dans que le catégorie Damso se place, mais on a quand même une petite idée, puisqu'il avait annoncé un projet pour l'année 2026 lors de la cérémonie des Grands Prix SACEM il y a quelques semaines.

On a donc un Damso sans compte Instagram, qui nous prépare quelque chose pour 2026, même si on ne sait pas quoi. Evidemment, ses fans s'interrogent, pendant que ses détracteurs, comme Booba, n'hésitent pas à l'allumer en disant que Dems attendait "la prochaine fashion week pour exister". Et dans un même temps, le Duc prévient : "cette année, il v afalloir plus que du bluff". Ca interroge : pourquoi ? Qu'est-ce que le Duc a prévu pour 2026 ? On risque d'avoir une année riche en projets et en rebondissements !