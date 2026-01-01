On imagine que Nikci Minaj doit être beaucoup moins fan de la politique de Donald Trump désormais, avec cette pétition qui demande son expulsion.

Depuis plusieurs mois désormais, Nicki Minaj semble être en train de perdre pied. Celle qui est pourtant considérée par tous comme une des plus grandes rappeuses de l'histoire, a laissé explosé sa paranoïa sur ses réseaux sociaux, tentant de provoquer des clashs avec Cardi B, mais aussi avec Jay-Z et Beyoncé, pour des raisons plus ou moins valables. Surtout, elle a choqué de nombreux fans en s'affichant publiquement avec les Républicains, dont la politique anti-immigration est de plus en plus violente. Résultat des courses : une pétition demande l'expulsion de l'artiste vers son pays d'origine, Trinité-et-Tobago.

Car oui, si vous ne le saviez pas, Nicki Minaj est trinidadienne, et arrive sur le sol américain à l'âge de 5 ans. Et après s'être affichée aux côtés de la veuve de Charlie Kirk lors de l'évènement républicain "AmericaFest", l'opinion publique est devenue tellement hostile à la rappeuse, qu'une pétition a même été mise en ligne sur Change.org pour demander son expulsion vers son pays d'origine. Pétition qui est déjà signée par plus de 70 000 personnes. Il faut aussi préciser que, comme l'a avoué la chanteuse elle-même, elle n'est pas officiellement citoyenne américaine.

Mais cette pétition est surtout "motivée" par le fait qu'elle aurait "harcelé" la famille Carter, de Jay-Z et Beyoncé, mais aussi par le fait qu'elle est mariée à un ancien délinquant condamné pour viol et pour homicide, Kenneth Petty, qu'elle défend férocement. Tout ça est bien ironique, puisque Nicki Minaj se trouve donc menacée par la même politique anti-immigration qu'elle semble valider en s'affichant aux côtés des Républicains les plus extrêmes.

Même ses plus anciens soutiens, comme Fat Joe, ont commencé à prendre leurs distances... On dirait bien qu'on est en train d'assister à la fin du règne de Queen Nicki.