Werenoi a clairement quitté ce monde alors qu'il n'avait pas encore atteint la moitié de son potentiel, c'est une folie... Bravo à lui, on espère que ça lui fait plaisir de là-haut.

Alors que plusieurs personnes liées au rappeur continuent d'essayer de se disputer l'héritage de Werenoi (son producteur, sa mère, Sadek, même Booba a décidé de s'en mêler), le public, lui, continue de soutenir le rappeur comme peu d'autres artistes ont été soutenu. Si le décès de l'artiste a évidemment mis tout le monde dans la tristesse, ça a aussi été l'occasion pour ses fans d'écouter encore plus ses projets, lui qui était clairement en train de devenir un des plus gros artistes du game. D'ailleurs, il vient de faire tomber son tout premier disque de diamant avec "Pyramide".

Un album "Pyramide" qui est donc sorti en février 2024, qui a eu droit à une réédition en octobre 2024 (qui était en vérité presque un deuxième album), et qui décroche donc un disque de diamant moins de deux ans après sa sortie. Un beau succès qui n'est pas donné à tout le monde dans le rap français : même parmi les plus gros vendeurs, comme Jul, PNL, Damso, Orelsan ou Ninho, il faut parfois attendre bien plus longtemps avant de faire tomber la certification la plus haute de la musique française. Werenoi y sera donc parvenu sans trop forcer, et on se rend compte à quel point il avait réussi à toucher un large public, avec une carrière qui était pourtant toute jeune.

En effet, il ne s'agissait que de son deuxième véritable album, lui qui avait débuté sa carrière en 2021 avec "Guadalajara". Bref, un bel exploit pour Werenoi, qui a donc quitté ce monde au moment où il accédait enfin au sommet du game, et au vu du talent, on imagine qu'il n'avait encore même pas montré la moitié de tout ce qu'il pouvait faire. En tout cas, bravo à lui, et à ses fans, de continuer à le soutenir même en sachant que l'artiste n'aura maintenant plus beaucoup d'actualité...