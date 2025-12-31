SCH a rempli son Stade de France : ça va tout péter en 2027

On se disait bien que SCH allait remplir son Stade de France sans problème, et c'est désormais chose faite. Rendez-vous en 2027 pour une soirée de folie.

SCH n'est pas le rappeur qui a fait le plus parler de lui en 2025, du moins, pas forcément avec sa musique. Par contre, il a fait un max de bruit avec sa participation au tout dernier GP Explorer, mais aussi à l'album qui a accompagné l'évènement, dont il a assuré la direction artistique. Résultat : beaucoup de succès à la clé, et même des singles de diamant. Alors qu'il a annoncé son Stade de France au début du mois de décembre, la billetterie a ouvert et évidemment, il a rempli l'enceinte mythique sans problèmes.

Personne n'avait vraiment de doutes sur la capacité de SCH à remplir le Stade de France. Le rappeur est l'une des personnalités préférées chez les jeunes en France, il a plusieurs classiques à son actif, notamment "A7" qui a fêté ses 10 ans cette année, bref, tous les ingrédients réunis pour remplir le Stade sans problème. Mais avec une ouverture des préventes le 12 décembre, la nouvelle du "remplissage" tardait à arriver. Maintenant elle est là, c'est officiel, et l'artiste va pouvoir se concentrer sur ce concert du 24 avril 2027 qui s'annonce légendaire.

Paradoxalement, le fait que SCH n'ait pas été dans la "course à l'annonce" ou au record, ce qui a été le cas pour la plupart des autres rappeurs ayant rempli le Stade de France "en un temps record", est une bonne nouvelle. Car ça veut peut-être dire que l'artiste a laissé le temps à ses fans d'acheter les places, et n'a pas vendu des énormes de places à des comités d'entreprise et autres organisations qui achètent en gros, comme d'autres rappeurs français (dont on taira le nom).

Maintenant, une autre question vient se poser : quand SCH va-t-il faire son retour dans le rap ? Car entre le cinéma, le GP Explorer, des albums très "pop", la fanbase du rappeur attend de pied ferme son retour dans le "sale", et on voit mal le S faire patienter tout le monde jusqu'en 2027 sans sortir un album.