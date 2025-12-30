Beyoncé est devenue officiellement milliardaire

La chanteuse a tellement charbonné ces dernières années que sa fortune dépasse désormais le seuil mythique des 1 milliard de dollars.

Quand on parle de l'industrie musicale, on peut rapidement sortir le mot "star". Mais qu'on soit bien clairs : il y a les stars, les grandes stars, et au dessus de tout ça, il y a Beyoncé. La chanteuse s'est hissée dans un cercle très fermé, celui des artistes qui ont marqué leur époque, pendant plusieurs générations, avec une carrière longue et fructueuse pendant laquelle ils n'auront presque pas connu l'échec. Et à l'heure où tout le monde ne parle de que chiffres, Queen B vient justement d'atteindre le milliard de dollar de fortune personnelle.

On le sait, le couple Jay-Z/Beyoncé est l'un des plus influents et l'un des plus riches de toute l'histoire de l'industrie musicale. Mais alors que pendant longtemps, Jay-Z passait pour "l'homme d'affaire richissime" et Beyoncé pour l'artiste, c'est désormais clairement Queen B qui ramène l'oseille à la maison. Notamment grâce à sa tournée "Cowboy Carter" et à son album de country qui a très bien marché. Une tournée qui a écoulé plus de 1,5 millions de tickets, et qui a donc fait passer Beyoncé dans le club des milliardaires, d'après le magazine Forbes.

Toutefois, la musique n'est pas la seule source de revenus de la chanteuse : elle a également une marque de cosmétiques, Cécred, mais aussi une marque de whisky, SirDavis, ou encore une ligne de vêtements, Ivy Park, qui s'est arrêtée en 2024. Mais évidemment, la musique reste son principal gagne-pain, elle qui est propriétaire de tout son catalogue via sa société Parkwood Entertainment.

Beyoncé rejoint donc Bruce Springsteen, Taylor Swift, Rihanna, et Jay-Z, dans le club des musiciens milliardaires. Un club dans lequel Kanye West avait failli rentrer avant de péter un plomb et de se mettre à insulter tout le monde. Bravo à elle, et longue vie à Queen B, qui, d'après les rumeurs, préparerait un retour avec un album RnB pour l'année 2026 !