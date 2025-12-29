Alors que le groupe The Shin Sekaï avait explosé pendant les années 2010, leur aventure s'est arrêtée subitement, et Abou Tall a décidé d'expliquer pourquoi.

Quand on parle du Wati B, on pense évidemment tout de suite à la Sexion D'Assaut, qui avait clairement mis le label en lumière en atteignant des scores de ventes à faire pâlir toute la concurrence. Mais Gims et ses anciens potes n'étaient pas les seuls artistes à succès à être signés sur le label. On pense évidemment aux grands frères d'Intouchable, le groupe légendaire du 94, mais aussi à The Shin Sekaï. Le groupe fondé par Dadju et Abou Tall avait cartonné dans les années 2010, avant de disparaître subitement, et Abou a décidé de revenir sur cette séparation.

Car il faut avouer qu'on avait eu peu d'informations concernant la fin du groupe à l'époque, avec peu de communications de la part des artistes. Depuis la fin "officielle" de l'aventure, en 2017, Abou Tall et Dadju continuent leur route en solo, chacun de leur côté. Lors d'une interview pour "Boum Boum", Abou en a dit un peu plu sur la fin du groupe, en expliquant que la passion n'était plus la même :

Ça n’a pas été une période facile pour moi. On était dans une machine Wati-B où ça vendait énormément de disques. On a sorti notre dernier album avec Skin Sekai, on l’a considéré comme un flop. Alors que c’était un excellent résultat. Tellement on se comparait à des gens qui étaient grands dans notre label, nos résultats on les a considérés comme mauvais alors qu’ils étaient bons. Sur la fin, on n’était pas contents. Sur scène, on n’était pas oufs. Même Dadju avait déjà cette idée de solo donc la manière dont on a défendu le projet ce n’était pas ouf.

Un "flop" qui pourrait donc être à l'origine de cette séparation entre Dadju et Aou Tall, ça se tient. Il faut dire que les deux acolytes avaient la pression, avec un label Wati B rempli de stars qui faisaient des chiffres énormes dans ces années-là. Mais cette déception, même si elle n'était pas justifiée, a tout de même mis un sacré coup au moral des deux artistes qui ont commencé à s'éloigner :

On ne s’engueulait pas mais on n’avait pas cette alchimie. Ça se sentait déjà. Comme dans une relation de couple (…) ça s’effritait. Ça commençait à moisir, c’était plus la même joie sur scène plus les mêmes moments de partage (…) Dadju a eu de la chance, c’est du à son talent. Il a marché rapidement (….) Dans les yeux des gens t’es comme un truc qui ne marche pas car il y a toujours ce truc de comparaison.

Abou Tall explique ensuite que certaines personnes de leurs entourages ont essayé de monter les deux artistes l'un contre l'autre, mais que de son côté il n'était pas quelqu'un d'envieux ni du genre à ressasser le passé. Il faut dire que sa carrière est peut-être moins "prolifique" que celle de Dadju, mais Abou s'en sort quand même très bien avec une carrière qui commence à être longue et bien remplie, et son nouveau projet" Monsieur Saudade 2" qui vient de sortir.