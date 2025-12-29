Ray J défend Diddy en accusant Suge Knight d'avoir "vi*lé des mecs"

La défense est bien bancale, mais on s'y attendait de la part de Ray J. Cependant, on a quand même bien envie d'en savoir un peu plus sur les casseroles de Suge Knight !

En 2025, on ne prend pas beaucoup de risques en disant qu'il est devenu très dangereux pour votre image de défendre Diddy. Le producteur/chef de Bad Boy Records est en prison, condamné pour trafic à des fins de prostitution, et le récent documentaire de 50 Cent vient salir encore un peu plus la réputation du mogul. Mais il y en a un que ça ne gêne pas de défendre Diddy : il s'agit de Ray J, qui a décidé de renouveler son soutien à Sean Combs, tout en faisant planer le doute sur les agissements de Suge Knight.

Il faut dire que Ray J ne risque pas grand chose en terme de réputation et d'image, lui qui est surtout connu pour sa sextape avec Kim Kardashian. Lors d'un récent live en compagnie d'Amber Rose, il a renouvelé son soutien à Diddy, et a donc tenté de mettre Suge Knight dans la sauce :

Je connais la vérité, car je connais Diddy. Il a fait des trucs moches, mais prendre un homme, contre sa volonté ? Je connais des mecs qui prennent des mecs, et Diddy n'a jamais donné cette impression d'être comme Suge. Je pense qu'il était beaucoup plus excité que Puff l'était. Avez-vous déjà été invités à ces 'freaks-off' ? Moi non plus. Il est en taule, incarcéré pour de faux motifs. Sur tous mes frères morts.

Ray J a ensuite été recadré par Amber Rose, qui a répondu que s'ils n'avaient pas été invités, c'est peut-être parce que Diddy savait que Ray J et Amber n'étaient pas dans ces bails-là. Cependant, ça nous étonne fortement concernant Ray J, car s'il y a bien un gars que ça n'a pas l'air de déranger de se mettre à poil devant tout le monde en étant filmé, c'est bien le chanteur...

Concernant Suge Knight en revanche, on reste un peu sur notre faim. Aucun fait n'est apporté, seulement des accusations faites par un chanteur en gros manque de buzz : il va falloir plus que ça pour détruire la réputation du criminel.