Timothée Chalamet rappe avec EsDeeKid : a-t-il écrit son couplet ?

En tout cas internet s'est enflammé devant ce duo !

C’est LE buzz rap de cette fin d’année 2025. Alors que Timothée Chalamet sort d’une année totalement folle — entre consécration au cinéma et exposition médiatique XXL liée à son couple avec Kylie Jenner — une autre facette de l’acteur intrigue et affole Internet : et s’il était aussi rappeur ?

Une rumeur persistante dans le rap UK

Depuis plusieurs mois, une rumeur circule dans les sphères rap : un rappeur britannique cagoulé, à la plume affûtée et au flow incisif, aurait des traits troublants rappelant ceux de Timothée Chalamet. Son nom ? EsDeeKid. Un artiste mystérieux, à l’esthétique sombre, dont l’identité alimente fantasmes et théories.

Le week-end dernier, cette rumeur a pris une toute autre dimension : Timothée Chalamet s’est affiché publiquement avec EsDeeKid. Internet s’est immédiatement emballé. Simple coup de com’ ou véritable implication artistique ?

Un couplet très personnel dans “4Raws”

Sur le titre 4Raws, Timothée Chalamet pose un couplet qui ne passe pas inaperçu. L’acteur y glisse plusieurs références personnelles, notamment à sa relation avec Kylie Jenner, influenceuse et milliardaire. Il évoque leurs différences de fortune, avec une autodérision assumée, oscillant entre distance ironique et lucidité.

Un couplet étonnamment naturel, qui sonne juste, et surtout crédible dans l’univers du rap. Trop crédible pour être simplement récité ?

Un clip tourné dans l’urgence… et le chaos

La vidéo, réalisée par le cinéaste Archie Erskine, a déjà dépassé les quatre millions de vues. Une performance virale, portée aussi par les conditions de tournage complètement folles.

Dans une interview accordée à GQ, Archie Erskine raconte les coulisses :

“Timothée était présent en Angleterre à ce moment-là et il connaissait bien Liverpool. Il faut lui reconnaître beaucoup de mérite en matière de marketing, il sait comment tirer le meilleur parti d’Internet. On ne m’a appelé qu’au moment où ils ont réussi à composer la chanson.”

La suite ressemble à un film :

“J’ai reçu un message à six heures du matin du management d’EsDeeKid disant : ‘Ramène ton cul à Londres’. Je me suis réveillé à 11 heures et nous avions quatre heures pour tourner avec Timothée avant qu’il ne quitte l’Angleterre. J’ai sauté du lit, sans manger, sans charger les caméras. Changement de train à Birmingham, sprint avec tous mes sacs remplis de caméras.”

Alors, a-t-il écrit son couplet ?

C’est LA question que tout le monde se pose. Et la réponse pourrait bien surprendre les sceptiques. Interrogé sur l’écriture du couplet de Timothée Chalamet, Archie Erskine a été clair :

“D’après ce que je sais, oui.”

Une déclaration qui change tout. Si Timothée Chalamet a bel et bien écrit son couplet, on ne parle plus d’un simple coup médiatique, mais d’une véritable incursion dans le rap.

Un one-shot… ou le début de quelque chose ?

Entre crédibilité artistique, stratégie digitale maîtrisée et aura mondiale, Timothée Chalamet vient peut-être de signer l’un des crossovers les plus inattendus de la décennie. Et au vu de l’accueil du public, une chose est sûre : on a très envie d’en entendre d’autres.