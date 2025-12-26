Le DUC est toujours là pour détruire ses ennemis.

Booba termine l’année 2025 en grande forme. Plus que jamais actif sur les réseaux sociaux, le DUC de Boulogne alterne entre hommages appuyés et piques assassines. Récemment, il saluait le parcours de Lacrim, mais continue surtout de s’en prendre à des artistes qui ont marqué la nouvelle génération du rap français, à l’image de Damso ou encore Gazo. Cette fois-ci, c’est Maes qui se retrouve de nouveau dans son viseur.

Il fut pourtant un temps où Booba et Maes affichaient une relation proche, presque fraternelle. À l’époque, le rappeur de Sevran était même considéré comme l’un des protégés du DUC. Mais comme souvent dans le rap game, l’histoire a rapidement viré à la rupture, laissant place à une série de clashs, de messages subliminaux puis d’attaques frontales.

Un contexte aujourd’hui bien particulier, puisque Maes est actuellement incarcéré au Maroc. Une situation grave, dont l’issue ne semble pas proche. En début d’année, à l’annonce de son arrestation, Booba avait déjà réagi publiquement avec des mots durs mais presque fatalistes :

“Il a gâché sa vie bêtement en se prenant pour un autre. En trahissant toutes les personnes qui lui ont mis le pied à l’étrier. Au final il s’est trahi lui-même. Il avait tout pour lui… Et le cauchemar ne fait que commencer.”

Depuis, la situation judiciaire de Maes s’est aggravée. Condamné, le rappeur ne devrait pas retrouver la liberté avant un long moment. Une nouvelle qui n’a visiblement pas incité Booba à lever le pied. Bien au contraire.

Installé au bord de sa piscine, fidèle à son image provocatrice, le DUC a de nouveau pris la parole pour commenter le sort de son ancien allié. Il s’est appuyé sur une ancienne interview de Maes, dans laquelle ce dernier déclarait préférer “être malheureux avec plein d’argent que heureux et sans argent”. Une phrase que Booba a retournée avec un sens du punchline toujours aussi tranchant :

“Du coup, il est dans les geôles marocaines, malheureux, sans argent. Que la force soit avec nous.”

Une sortie qui fait déjà énormément réagir sur les réseaux, entre ceux qui saluent le sens de la formule de Booba et ceux qui dénoncent une attaque jugée cruelle au vu de la situation. Une chose est sûre : même en cette fin d’année, Booba reste fidèle à son rôle de provocateur en chef du rap français, quitte à raviver des conflits là où certains auraient choisi le silence.