Les artistes français qui ont tout cassé en 2025 !

2025 restera dans les annales du rap français : une année où les talents ont explosé les charts, fait vibrer les scènes et imposé de nouveaux codes. Des rookies affamés aux vétérans revenus sur le devant de la scène, c’est tout un univers qui s’est réinventé. Voici ceux qui ont marqué le game sans concession.

Entre punchlines délicates et mélodies addictives, Theodora a été l’un des phénomènes majeurs de 2025. Sa musique a envahi les playlists, les réseaux et les scènes de festivals, portée par une identité artistique forte, à la croisée de la pop, de l’électro, de l’afro et des codes rap.

Mais surtout, 2025 marque un tournant historique dans sa carrière : son album Mega BBL est certifié disque de diamant, preuve d’un succès massif et durable. Un exploit rare qui confirme que Theodora n’est plus une promesse, mais une tête d’affiche installée.

Avec des refrains viraux, une image assumée et une liberté artistique totale, elle a su fédérer bien au-delà du public rap, imposant son nom comme l’un des plus puissants de la nouvelle génération.

Originaire de Champigny-sur-Marne, L2B a fait plus qu’une entrée : ils ont imposé leur son. Là où la drill et la trap rencontrent des sonorités afro-urbaines, le trio KLN / IDS / D2 a redéfini le style des nouvelles générations. Ils ont explosé les réseaux et les plateformes, enchaînant streams et clips viraux, avant de sceller leur ascension avec des collaborations majeures — notamment avec La Fouine sur le carton “Flying Blue”, véritable hymne de la rentrée.

L2B n’est pas juste un groupe : c’est l’énergie brute du rap de rue remis au goût du jour.

En 2025, La Mano 1.9 est plus qu’un nom : c’est une révélation. Le rappeur parisien a transformé sa vie et son art en carburant pour un premier album R.A.T, qui a mis tout le monde d’accord grâce à des titres percutants comme I’m Sorry ou Magie.

Sacré Révélation masculine de l’année aux Flammes 2025, La Mano 1.9 a foutu le feu aux plateformes et aux festivals de l’été. On peut dire qu’il a cassé le game avec une authenticité de rue et une énergie drill sans compromis.

Dans un rap français parfois hardcore, RnBoi a apporté une vibe douce mais percutante. A seulement 19 ans, il a dominé les playlists avec des hits comme BTRD ou Mon Bébé, titres qui ont cartonné sur les plateformes et les réseaux sociaux.

Signé sous le label d’Aya Nakamura, RnBoi a prouvé que le croisement entre rap et R&B pouvait aussi tout exploser en 2025 — une vraie signature mélodique dans le paysage urbain.

L’un des retours les plus marquants de 2025 est sans doute celui de La Fouine. Après des années plus calmes, il est revenu en force avec un album surprenant et une série de projets qui ont remis sa carrière au centre de la scène rap. Avec la mixtape Capitale du Crime Radio Vol. 2, il a reformé des alliances générationnelles, renforçant le lien entre anciennes gloires et talents montants.

Son titre avec L2B, Flying Blue, est devenu l’un des sons incontournables de la rentrée, démontrant qu’un vétéran peut encore tout casser — quand il s’aligne avec la jeunesse.

Impossible de parler de 2025 sans évoquer Gims. Toujours omniprésent, il a enchaîné les succès avec des tubes comme Ninao — resté en tête des charts pendant des semaines — ou Ciel, qui a dépassé les 100 millions de streams.

Qu’il soit en solo ou en featuring avec d’autres grands noms, Gims continue d’être une machine à tubes, maîtrisant l’équilibre parfait entre rap, pop et mélodie. Son influence ne faiblit pas : elle crée des ambiances, des refrains universels, et des hits qui collent à la peau