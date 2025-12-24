Booba a salué Lacrim comme une figure emblématique du rap français, soulignant son succès et taclant Dinos, tout en laissant ouverte la possibilité d’une future collaboration entre les deux artistes.

Le succès du dernier album de Lacrim

En février dernier, Lacrim a dévoilé RIPRO, son dernier album très attendu. L’opus, marqué par de nombreuses collaborations avec Ziak, ZKR, Guy2Bezbar, Mister You, Oli, Soolking et KLM, a rencontré un accueil favorable du public, avec plus de 14 000 exemplaires vendus dès la première semaine. Cet album conclut également une série de projets qui ont marqué sa carrière et consolidé sa position dans le rap français.

La fin d’une saga musicale

RIPRO met un point final à une série qui aura duré plusieurs années. Lacrim confiait récemment : « C’est le dernier RIPRO. J’ai voulu fermer la boucle. Il va résumer les quatre… Quand il y a RIPRO, les fans sont rassurés. C’est une marque qu’on a construite au fil des années ». Le rappeur a également évoqué ses débuts modestes chez Def Jam, rappelant que son contrat initial ne lui permettait pas de générer beaucoup de revenus, mais que la série RIPRO a progressivement façonné sa renommée et son identité artistique.

L’hommage de Booba et le tacle à Dinos

Sur les réseaux sociaux, Booba a répondu à un internaute comparant Lacrim et Dinos. Le DUC a souligné le parcours et l’influence de Lacrim, affirmant :

« Non mais Dinos aura jamais les hits que Lacrim a eu. Et Lacrim c’est une star. C’est quelqu’un qui a marqué son époque ».

Ce message, à la fois hommage et pique subtile, montre le respect que Booba porte à Lacrim tout en affirmant sa supériorité dans le domaine des hits.

Une possible collaboration à venir

La discussion entre Booba et Lacrim sur Twitter laisse entrevoir une collaboration future. Lacrim a répondu au message de Booba en le remerciant, et les deux artistes ont déjà connu un succès commun par le passé. Sur l’album Force et Honneur de Lacrim, Booba avait participé au morceau Oh bah oui, dont le clip cumule plus de 58 millions de vues sur YouTube, confirmant leur capacité à créer des projets très suivis par le public.