Dinos réagit avec humour aux rumeurs de billets à 1,99€ à l’Accor Arena

Alors que ses concerts à l’Accor Arena ont été reportés à décembre 2025, Dinos a répondu avec humour aux rumeurs selon lesquelles certains billets auraient été distribués à prix symbolique.

Succès de l’album Kintsugi

Il y a un peu plus d’un an, Dinos a sorti son album Kintsugi, qui a rencontré un accueil favorable tant du public que de la critique. L’album comprend de nombreux invités tels que ZED, Josman, Tiakola, Hamza, Lino, Hélène Ségara ou encore Sofiane Pamart. Lors de sa première semaine de sortie, Kintsugi s’est vendu à près de 20 000 exemplaires, avant d’être certifié disque d’or avec plus de 50 000 copies écoulées.

Report des concerts à l’Accor Arena

Fort de ce succès, Dinos avait initialement annoncé deux concerts à l’Accor Arena les 21 et 22 février 2025. Ces dates ont finalement été reportées aux 21 et 22 décembre 2025. La salle a précisé que les billets achetés pour les dates initiales restent valables pour les nouvelles dates correspondantes. Sur Instagram, le rappeur a exprimé sa déception mais a rassuré ses fans :

« Vraiment dégouté mais on avait pas le choix, ce n’est que partie remise. On se voit en décembre la mif ».

Rumeurs de billets à prix réduit

À quelques jours des concerts, des captures d’écran circulant sur les réseaux sociaux ont relancé la polémique autour de billets distribués à prix très bas, avec des frais de service de seulement 1,65 euro. Cette opération, limitée dans le temps, a suscité la frustration de certains fans ayant payé le tarif initial pour assister aux concerts.

Réaction humoristique de Dinos

Durant son concert, Dinos a abordé le sujet avec humour :

« Vu qu’apparemment il y a des gens qui ont des places à 1,99€, j’essaie de les voir », a-t-il déclaré entre deux chansons.

Cette remarque a provoqué des rires, mais a également fait écho aux critiques de certains spectateurs concernant les disparités de prix.