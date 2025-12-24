Booba se moque de Gazo sur un showcase ou il passe inaperçu : "C'est ça quand t’achètes trop de streams"

Il n'en faut pas plus au DUC pour attaquer ses ennemis.

Booba est on fire en ce moment ! Même en fin d’année, le Duc de Boulogne ne semble pas décidé à lever le pied. Bien au contraire. Clashs, piques bien senties et ironie assassine : B2O continue d’occuper le terrain et de rappeler pourquoi il reste l’un des rappeurs les plus redoutés du game.

Dernièrement, c’est Damso, son ancien protégé, qui a fait les frais de son courroux. Alors que le Dem's affirmait avoir pardonné Booba après des années de clashs, une récente sortie de ce dernier a été perçue comme une provocation de trop. Pour B2O, pas de doute : il a fait la carrière de Damso, et il n’a visiblement pas apprécié ce qu’il considère comme un manque de respect.

Mais le Duc n’en est pas resté là.

Gazo dans le viseur de Booba

Cette fois, c’est Gazo qui se retrouve ciblé. En naviguant sur les réseaux, Booba est tombé sur une vidéo de Gazo en showcase à Dubaï. Problème : malgré les relances de l’artiste, le public est resté très calme, presque indifférent. Une séquence qui n’a évidemment pas échappé à l’œil affûté de B2O.

Le rappeur de Boulogne a alors partagé la vidéo avec une légende cinglante :

“Quand t’as cru que t’étais quelqu’un… mais que non.”

Une phrase lourde de sens, rapidement suivie d’un commentaire encore plus violent, où Booba remet en cause la crédibilité du succès de Gazo.

Ptdrrr jsuis mort Gazo en showcase à Dubaï y’a personne qui le calcule c’est vraiment une dinguerie 🤣🤣 pic.twitter.com/MQltOqAK7R — 𝔇𝔧𝔦𝔟𝔦𝔫𝔥𝔬 🇨🇷 (@DjibinhoPvris_) December 23, 2025

“Trop de streams, trop de bots”

En story, Booba enfonce le clou et lâche un discours sans filtre :

“Ça c’est quand t’achètes trop de streams t’as capté, ça c’est quand t’achètes trop de streams. Du coup quand tu voyages un peu tu te rends compte que t’es sonne-per, i am sonn-per (rires). Trop de streams, trop de bot. Les bot ne sont pas en boîte. Apocalyspe, on en parlera.”

Un message clair pour le Duc : selon lui, le succès numérique ne reflète pas toujours la réalité du terrain. Les streams, les bots, les chiffres gonflés… autant d’éléments qui, une fois confrontés au public réel, montreraient leurs limites.

Booba, toujours en guerre

Une chose est sûre : Booba n’a rien perdu de son sens du clash. Qu’il s’agisse de Damso ou désormais de Gazo, le patron du 92i continue de dénoncer ce qu’il considère comme les dérives de l’industrie musicale actuelle.