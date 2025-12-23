Nicki Minaj revendique son admiration pour Donald Trump et fait polémique !

Il est loin l'époque où elle le critiquait sur ses musiques...

Depuis plusieurs semaines, l’attitude de la Barbie Queen interroge. Si Nicki Minaj reste intouchable sur le plan artistique — pour beaucoup, elle incarne tout simplement la meilleure rappeuse de tous les temps — ses choix en dehors du rap font aujourd’hui débat. Entre un clash récent avec Cardi B, qui aurait pu dégénérer, et une prise de position politique en faveur de Donald Trump, l’artiste semble multiplier les décisions clivantes, au risque de froisser une partie de son public.

Ce dimanche 21 décembre 2025, Nicki Minaj s’est illustrée lors de l’AmericaFest, un événement conservateur organisé par Turning Point USA, où sa présence n’est pas passée inaperçue.

À ses côtés, Erika Kirk, nouvelle figure montante des jeunes conservateurs, veuve de l’influenceur d’extrême droite Charlie Kirk, assassiné le 10 septembre dernier lors d’un débat tenu dans une université de l’Utah.

Questionnée sur sa vision de l’administration Trump, la rappeuse a tenu un discours sans ambiguïté :

"J’ai le plus grand respect et la plus grande admiration pour notre président. Je ne sais pas s’il en est conscient, mais il a donné de l’espoir à tellement de gens", a-t-elle affirmé, mettant en avant l’influence positive qu’elle attribue à l’ancien chef de l’État.

Un discours qui tranche radicalement avec ses textes passés. À une autre époque, Nicki Minaj rappait pourtant : "En tant que fille des îles, Donald Trump veut que je rentre". En 2016, dans Black Barbies, elle exprimait encore son soutien envers ses "compatriotes étrangers", craignant qu’ils ne soient "expulsés".

Cette évolution idéologique soulève de nombreuses interrogations et alimente la polémique autour de Nicki Minaj, dont les prises de parole publiques semblent désormais aussi scrutées que ses performances musicales.