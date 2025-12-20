Dinos distribue gratuitement quelques places pour son concert à Bercy

Dinos n'a clairement pas de chance avec ses concerts, mais il a décidé de transformer tout ça en énergie positive, en distribuant les places pour son concert à l'Accor Arena.

Remplir Bercy est devenu une sorte de case à cocher pour la plupart des rappeurs français, comme si ça symbolisait une sorte d'accomplissement, un truc à faire absolument avant sa fin de carrière. On assiste donc maintenant à une course à celui qui va remplir la salle le plus vite, ou le plus de fois d'affilée. Certains s'en sortent bien, d'autres un peu moins, c'est par exemple le cas de Dinos. Mais au lieu de se morfondre, le rappeur a décidé de faire un beau geste pour ses fans en distribuant des places pour l'Accor Arena "gratuitement".

C'est l'information qui a circulé lors de la journée d'hier sur les réseaux sociaux, où la nouvelle a d'ailleurs été beaucoup commentée. C'est la plateforme Ticketmaster elle-même qui a contacté plusieurs personnes par mail, pour leur proposer des places à un prix très réduit, quasiment gratuit : juste 1,65 euros à débourser en frais de services, pour des places dont certaines sont situées en carré or, et d'autres, en catégorie 3.

Une belle surprise pour les concernés, même si évidemment, tout le monde n'a pas eu cette chance. Dinos lui-même, semble n'avoir pas beaucoup de chance avec les concerts : son Olympia annulée à l'époque du CoVid, et en 2025, ses concerts à l'Accor Arena de Bercy était initialement prévu pour les 21 et 22 février, avant d'être reportés pour le 21 et 22 décembre. On espère que ce sera une belle fête, même si plusieurs fans ont aussi fait part de leur mécontentement, puisqu'ils ont payé leur place au prix fort pendant que d'autres vous pouvoir assister au show "gratuitement".

Un raisonnement un peu idiot : quand les radios distribuent des places avec des jeux concours, personne ne se plaint habituellement. Mais bon, c'est vrai que les temps sont durs et que les gens sont à cran, alors force à vous tous !