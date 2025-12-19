Un fait d'actualité pas commun, mais pas surprenant concernant Wiz Khalifa, qui vient d'être condamné à 9 mois de prison en Roumanie pour avoir été pris en possession de marijuana.

Dans le Panthéon des plus gros fumeurs de weed de l'histoire du rap US, Wiz Khalifa est probablement tout en haut de la liste, en compagnie de Snoop Dogg et de quelques autres. A chaque fois qu'on le voit, il a un oinj dans la main, il est même connu pour ça et a lancé sa propre variété de weed, la Khalifa Kush. Seulement voilà : tous les pays du monde ne sont pas aussi permissifs que les Etats-Unis sur le sujet, et Wiz fait actuellement face à une condamnation de 9 mois de prison pour possession de drogue.

Petit rappel des faits : en juillet 2024, Wiz Khalifa avait été arrêté en Roumanie, avant d'être relâché, pour possession et usage illicite de drogue, lui qui avait allumé un gros joint lors de son concert pendant un festival en Roumanie. Après ses excuses publiques, il attendait son verdict de la part de la justice, et cette fois c'est tombé : 9 mois de prison ont été requis contre le rappeur, ainsi qu'une amende de 700 dollars.

Il s'agit probablement d'une peine de prison qu'il ne purgera jamais : on voit mal les Etats-Unis accepter l'extradition d'un rappeur aussi connu, pour avoir été arrêté en possession de 18g de beuh. Cependant, ça pourrait contrarier les plans de Wiz Khalifa si jamais il voulait à nouveau se rendre dans le pays, notamment pour une nouvelle édition du festival Beach Please.