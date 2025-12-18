Kodak Black affirme qu'il n'est "pas en colère" au sujet de l'esclavage

Dans une nouvelle sortie médiatique très controversée, Kodak Black a encore une fois raconté un peu n'importe quoi, sauf que cette fois, il parle de l'esclavage...

Alors qu'il était probablement le rappeur le plus brillant de sa génération, avec en plus de ça un vécu de malade, un vrai talent pour le rap ("Free Cool pt 2", allez checker les paroles si vous doutez) et de vraies fulgurances au micro, Kodak Black ne fait que de s'enfoncer dans ce qui ressemble fort à une spirale négative composée de drogues et de dérapages. Cela fait maintenant plusieurs fois qu'à chaque fois qu'on le voit, c'est le bad buzz assuré, et il vient d'en rajouter un à son compteur avec sa sortie sur l'esclavage, pour lequel il n'est "pas en colère".

Lors d'un live vidéo avec ses fans, le rappeur de Floride explique qu'il n'est pas en colère à propos de l'esclavage, en remettant directement la responsabilité de ce crime contre l'humanité, sur le dos de certains Africains de l'époque :

Les noirs, on est des chattes de fou. Je vous aime tous mes Africains, je déteste juste les Africains qui agissent comme s'ils étaient meilleurs que les autres noirs. Vous n'auriez jamais dû vendre des noirs, les gars. Mais je ne suis pas en colère pour l'esclavage. Les blancs aussi ont réduit des gens en esclavage.

Des propos confus dans lesquels il mélange beaucoup de choses. Même si tout n'est pas à jeter, il y a beaucoup de choses incorrectes dans ce qu'il dit, et il a évidemment été copieusement insulté par les gens sur les réseaux sociaux. Pas mal de gens ont notamment souligné qu'en tant qu'Haïtien, faire ce genre de déclaration montre une vraie méconnaissance de l'histoire de son pays d'origine, un des pays qui est le premier à s'être soulevé pour conquérir son indépendance, avec une population majoritairement noire, et les esclavagistes à l'époque ont tout fait pour que le pays se retrouve dans une situation catastrophique.

Kodak Black defends slavery, says he’s not mad about it, and claims that Africans should’ve never sold Black people— an estimated 12.5 million Africans were forcibly embarked on slave ships. 👀😳 pic.twitter.com/H4uhrN6B3G — Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) December 17, 2025

D'autres ont été encore plus loin, en écrivant que finalement, la grâce présidentielle accordée par Trump au rappeur en 2021 était une beau coup de maître stratégiquement parlant, en comparant ça au fait d'installer des magasins d'alcool dans les "corners" de tous les ghettos aux States, afin d'être bien certains que les populations les plus pauvres aient facilement accès à l'alcool. Car les gens bourrés ou drogués ont tendance à faire un peu moins la révolution...

Ici, on ira pas jusque là, mais on est attristés par l'état de perdition dans lequel semble se trouver Kodak Black depuis sa sortie de prison en 2021. Il faut dire que pendant sa détention, il a été victime de beaucoup de violences, notamment de la part des matons, et qu'il semble être ressorti de là encore plus instable qu'il ne l'était auparavant...