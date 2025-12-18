21 Savage appelle les deux tauliers de la scène actuelle d'Atlanta à faire la paix pour que le rap de la ville recommence à avancer.

Les clashs dans le rap US sont en général très divertissants, comme on a pu le voir lors de l'opposition entre Kendrick Lamar et Drake il y a plusieurs mois maintenant. Mais il y a aussi des fois où ces clashs "paralysent" un peu le rap, en empêchant tout le monde d'avancer, et qui deviennent vraiment moches lorsqu'ils opposent deux ex-frères d'armes. C'est un peu ce qui arrive avec Young Thug et Gunna, dont l'opposition semble avoir un peu "gelé" la dynamique du rap d'Atlanta et aujourd'hui, 21 Savage appelle les deux rappeurs à faire la paix.

C'est via plusieurs messages postés sur son compte Twitter que 21 Savage, qui est lui aussi un des rappeurs les plus importants d'Atlanta (même s'il n'y est pas né, mais c'est une autre histoire), a appelé Gunna et Young Thug à enterrer la hache de guerre.

Vous devez régler ça les gars, vous vous aimez tous les deux, et Thug tu savais que Gunna n'était pas un gangster il l'a dit dès le début et on a un peu caché tout ça pour toi. Tu sais aussi très bien qu'il n'allait pas te laisser tomber. Et fuck la rue, elle ne nous a rien apporté à part des traumas.

Des paroles assez sages, de la part de 21 Savage qui était pourtant étiqueté comme un "gangsta rapper" pendant un temps, ou au moins comme un vrai gars de la street. Se clasher avec des mecs parce qu'ils ne respectent pas "les codes de la rue", c'est un peu idiot, quand tout ce que la rue vous a apporté, ce sont des traumatismes et des problèmes.

@gunna @youngthug

Yall niggas fix that shit yall love each other nigga you knew gunna wasn’t no gangster when he told the first time and we swept it under the rug for you you know he wasn’t tryna leave you to hang nigga fuck the streets we ain’t get shit but trauma from that… — Saint Laurent Don (@21savage) December 17, 2025

Visiblement, ses commentaires n'ont pas été très appréciés par une partie des gens sur Twitter qui se sont mis à l'allumer, mais le rappeur a continué à maintenir sa position, en disant que c'est vraiment étrange la manière dont les gens ont changé d'avis à propos de Gunna, que tout le monde voulait protéger jusqu'à l'année dernière. Ces retournements de vestes sont d'autant plus drôles que parmi tous ceux qui commentent, et crachent sur Gunna, il n'y en a pas beaucoup qui sont des vrais gars de la street, et ce n'est pas en traînant les noms de célébrités dans la boue que vous allez vous sentir virils...