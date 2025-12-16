PNL fait tomber un nouveau single de diamant pour un titre de "Deux Frères"

L'album "Deux Frères" de PNL continue d'être dans les plus écoutés du rap français alors qu'il est sorti depuis des années.

Complètement absents du rap game depuis la fin de la tournée qui a suivi la sortie de "Deux Frères", les gars de PNL restent parmi les artistes les plus appréciés du rap français. C'est la preuve qu'ils ont véritablement marqué leur époque, si on avait besoin d'une preuve supplémentaire, ce qui n'est pas le cas : tout le monde sait à quel point leur impact était monstrueux. Régulièrement, ils continuent de faire tomber des disques de diamant et cette semaine, c'est le morceau "Comme pas deux" qui vient d'atteindre la plus haute certification musicale en France.

Il y a quelques jours, on apprenait que le disque dépassait les deux milliards de streams et cette semaine, c'est donc une autre récompense que PNL vient de faire tomber : "Comme pas deux" est certifié single de diamant. Il s'agit d'un titre qui n'était pas présent sur la version initiale de l'album, mais qui a été rajouté dans la réédition. Donc après avoir diamanté quasiment tous les titres de "Deux Frères", ce sont maintenant les titres de la rééditions qui ont droit au diamant.

Une sacrée performance pour PNL, qui montre encore une fois à quel point le groupe est à part dans la galaxie du rap français. Il faut dire qu'au niveau marketing, tout ce qui a entouré la sortie de "Deux Frères" était parfaitement millimétré, du clip sur la Tour Eiffel jusqu'au partenariat avec Uber, dont les véhicules diffusaient l'album pendant les courses. On pense aussi aux monolithes déposés un peu partout en France pour annoncer les dates de la tournée, bref, du travail d'orfèvre, de A à Z.