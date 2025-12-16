50 Cent veut ramener Eminem sur la BO du film "Street Fighter"

Alors que 50 Cent va incarner Balrog dans le film "Street Fighter" à venir, il veut essayer de pousser Eminem à faire de nouveaux morceaux pour la bande originale du film.

Les histoires d'amitiés qui durent dans le rap game ne sont pas si fréquentes : l'argent et l'égo font en général de gros dégâts entre des potes, même lorsqu'ils se connaissent depuis très jeunes. Mais il y a au moins une histoire d'amitié qui dure depuis presque 30 ans et qui n'a jamais connu de tempête : celle entre Eminem et 50 Cent. Il faut dire que le premier a littéralement donné une carrière au second, même s'il avait beaucoup de talent. Et des années plus tard, Fifty continue de renvoyer l'ascenseur au Slim Shady, en le poussant à faire des sons pour la bande originale de "Street Fighter".

Car pour ceux qui ne sont pas au courant, un nouveau film "Street Fighter", inspiré de la célèbre licence de jeux vidéos made in Capcom, devrait voir le jour en 2026. On ne connait pas encore la date de sortie officielle, mais on connait en revanche une bonne partie du casting dans lequel on retrouve 50 Cent dans le rôle de Balrog. Un puncheur redoutable, évidemment inspiré par Mike Tyson, qui frappe fort et qui est costaud de fou.

Si on peut avoir des doutes sur la capacité de 50 Cent à incarner le personnage dans un film de combat, en tout cas, on peut voir que le rappeur est complètement dédié à son rôle et au film en général. D'ailleurs, il annonce depuis des semaines qu'Eminem sera présent sur la bande originale du film, même si on n'a eu aucune annonce officielle de la part du Slim Shady. En tout cas, revoir Em' dans un mood bien violent, bien agressif comme à l'époque de "Fight Music" avec le D12, ce serait une petite dinguerie !