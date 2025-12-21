La rappeuse américaine Cardi B a fait sensation cette semaine à Riyad, non seulement pour sa performance au festival MDLBEAST Soundstorm, mais aussi pour son adaptation à la mode locale et ses tenues couvrantes inspirées de l’abaya, qui ont enflammé les réseaux sociaux et suscité de nombreux commentaires.

Un look qui fait sensation

La rappeuse américaine Cardi B a fait sensation lors de son passage à Riyad pour le festival Soundstorm 2025. Au-delà de sa performance musicale, c’est son choix vestimentaire qui a captivé les internautes : une tenue longue noire inspirée de la abaya, assortie d’un foulard, qui respecte les codes locaux tout en restant élégante et moderne.

Une interaction culturelle sur scène

Sur scène, Cardi B a ponctué sa performance de salutations en arabe, telles que "Salam alaikum" et "mashallah". Cette attention aux coutumes locales a montré une facette plus mesurée et respectueuse de la star, contrastant avec son image habituellement extravagante.

Un buzz instantané sur les réseaux

Ses photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont rapidement fait le tour des timelines. De nombreux fans ont salué sa capacité à "respecter la culture tout en restant fidèle à son style", tandis que d’autres ont débattu de l’authenticité de ce look.

Une présence stratégique

La venue de Cardi B s’inscrit également dans une dynamique plus large, où l’Arabie saoudite attire des artistes internationaux dans le cadre de sa politique culturelle et économique. Cet événement contribue à nourrir les discussions autour de l’image du pays et de l’évolution de ses codes sociaux et culturels.

Un moment qui restera mémorable

Entre musique, mode et viralité, Cardi B a réussi à créer un moment mémorable à Riyad, montrant que le mélange entre respect des traditions et style personnel peut captiver le monde entier.