Theodora a décidé de répondre après l'utilisation d'une ses musiques par Jordan Bardella, en lui disant qu'elle ne veut pas être associée à sa politique.

Alors qu'aux Etats-Unis, de nombreux artistes ont menacé Donald Trump de porter plainte en cas d'utilisation non autorisée de leur musique, en France aussi on a des politiciens qui essaient de gratter de la sympathie auprès du public en utilisant des morceaux populaires. Et la semaine dernière, c'est Jordan Bardella, candidat probable du Rassemblement National aux prochaines élections présidentielles, qui a tenté le coup, en publiant une vidéo dans laquelle on pouvait entendre un morceau de Theodora en fond sonore. Mais la chanteuse a décidé de ne pas laisser passer.

Le 29 novembre, Jordan Bardella publiait un montage sur TikTok de ses déplacements dans lequel on pouvait entendre "Melodrama", un titre de Disiz en featuring avec Theodora. La chanteuse a mis un peu de temps à réagir, le temps que tout ça lui arrive aux oreilles, mais elle n'a pas mâché ses mots dans sa story publiée sur Instagram en fin de semaine dernière :

À l'attention de toutes les personnalités qui utilisent ma musique ou mon image pour promouvoir une politique d'extrême droite: je ne peux pas comprendre que vous, qui ne me considérerez jamais comme pleinement française, tiriez profit de mon travail pour défendre des positions que je combats et auxquelles je n'ai jamais voulu être associée. Expliquez-moi : pourquoi associer vos idées à une œuvre créée par une immigrée congolaise ? Je ne partagerai jamais vos idées, vos valeurs ni vos projets politiques néfastes, dangereux et profondément méprisants envers des personnes comme moi. Pour reprendre les mots de Zaho de Sagazan, avec la même gravité : n'utilisez pas les mots des artistes si vous n'agissez pas pour les vies qu'ils défendent. Et cela vaut pour toutes les personnalités politiques.

Un message clair de la part de Theodora : pas de récupération politique de sa musique, encore moins par une personnalité d'extrême droite issue d'un parti qui prône la division et s'affiche ouvertement anti-immigration. La Boss Lady ne se laissera pas instrumentalisée par des politiciens, et c'est tout à son honneur.