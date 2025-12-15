Diddy est peut-être en prison, mais ça ne le protège pas de la malveillance et de l'humour de 50 Cent, qui a décidé qu'il ne le laisserait jamais tranquille !

Il y a des artistes avec qui il vaut mieux ne jamais être en clash. En France, on a Booba, qui a la rancune tenace et qui ne vous lâche jamais. Mais aux Etats-Unis, c'est encore un autre niveau, avec 50 Cent qui est le maître de la discipline. Le gars détruit des carrières, des réputations, et à l'époque, il était aussi capable de vous envoyer une bonne droite si vous faisiez le rebelle. Récemment, il a mis toute sa rage contre Diddy dans un documentaire à charge contre le mogul, détruisant complètement son image. Et il ne s'arrête pas, il vient même de le comparer à un raton laveur.

Avec la sortie du documentaire "Sean Combs : The Reckoning", 50 Cent a multiplié les interviews, pendant lesquelles il n'hésite pas à en rajouter une couche et à troller Diddy encore un peu plus. Lors d'un entretien pour US Weekly, Fifty a encore bien allumé le boss de Bad Boy Records, en se rappelant comme il avait réagi devant les images de Diddy au tribunal et en détention.

Il devient vieux vachement vite ! Quand il est entré en prison, ses cheveux étaient noris comme les miens. Et juste après il était... Tout ce que j'ai vu, c'est les images du tribunal sur lesquelles il ressemble à un raton laveur. Quand ils l'ont dessiné, ils l'ont fait ressembler à un raton laveur. J'étais genre : 'quand est-ce que c'est arrivé??'.

Evidemment, pendant toute la séquence, 50 Cent a un énorme sourire aux lèvres et la situation a l'air de le faire beaucoup rire. Vraiment, n'ayez jamais un opps comme Fifty, il peut littéralement faire de votre vie un enfer, et ne semble pas vouloir s'arrêter, même lorsque vous êtes au fond du trou. Par contre, pas sûr qu'il garde le sourire si cette histoire de procès à 1 milliard va jusqu'au bout...

@usweekly 50 Cent gives his reaction to Diddy's shocking transformation from the courtroom to prison in an exclusive Us Weekly #coverstory ♬ original sound - Us Weekly