Gims aurait fait 40 millions d'euros en 2025 !

Grâce à ses tubes, à une tournée et à un deal avec Believe et à ses tubes, Gims aurait généré plus de 40 millions d'euros sur l'année 2025 !

On le sait, l'argent dans le rap est une question épineuse. Peut-être encore plus en France, où les discussions sur les revenus se sont tendues, notamment chez les riches, qui évitent de dire combien ils gagnent de peur de devoir donner ce qu'ils doivent aux impôts. Mais certains n'hésitent pas à mettre en avant l'argent qu'ils ont fait, pour célébrer leur réussite. Cette année, Gims est sur une grosse lancée et lors d'une conférence, l'artiste a annoncé qu'il avait fait environ 40 millions d'euros sur 2025.

Gims était de passage sur la chaîne Youtube de Loïc Bourget, dans une vidéo pendant laquelle il a visiblement donné une sorte de conférence devant quelques personnes en compagnie du Youtubeur. La question des revenus sur l'année 2025 a été abordée pendant l'épisode, et Meugi a été plutôt transparent, fier d'annoncer cette grosse année qu'il vient de faire :

On a peut-être atteint les 18 millions, juste avec la tournée. Ensuite j'ai signé un deal avec Believe qui a beaucoup tourné aussi, pour 20 millions. Ça s'appelle une avance non remboursable, ça veut dire que c'est de l'argent qu'on me donne pour fournir les sons. Que ça marche, ou que ça ne marche pas. Ça veut dire que c'est un risque que le label va prendre. C'est le plus gros deal jamais signé en Europe [...] Avec à côté des deals avec certaines marques, des choses comme ça, donc je vais arrondir grossièrement, on a fait une année à une quarantaine de millions, à peu près.

Gims a aussi été interrogé sur son rythme de publication, avec un nouveau morceau qui sort toutes les deux semaines depuis un moment déjà. Il affirme que cette période intense est bientôt terminée, mais qu'il s'était imposé ça par pur challenge personnel, et aussi parce que, selon lui, "l'époque veut ça". Il a même parlé de l'aspect création derrière sa musique, en mettant en avant la création d'un "riddim", un rythme musical reconnaissable qu'on pourra rattacher à Gims, bref, une interview assez intéressante, on vous suggère d'aller voir la vidéo en intégralité si vous souhaitez approfondir le sujet. En tout cas, bravo à Gims pour sa grosse année, peu d'artistes peuvent en dire autant !