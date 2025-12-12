Rim'K donne son avis sur la nouvelle génération d'artistes !

C'est le véritable tonton du rap français !

Ce vendredi 12 décembre, l’Adidas Arena va vibrer au rythme d’un monument du rap français : Rim’K. Le vétéran du 113, figure respectée de plusieurs générations de MCs, a donné rendez-vous à son public pour une soirée qui s’annonce mémorable. Plus de vingt ans après l’incontournable Tonton du Bled, le rappeur du 94 continue de remplir les salles et d’influencer la scène actuelle.

“Je réalise seulement maintenant mon statut”

Dans une interview accordée à GQ France, Rim’K avoue qu’il lui a fallu du temps pour prendre conscience de l’impact qu’il a eu – et qu’il a encore – sur le rap hexagonal.

« Je commence seulement à comprendre ce que je représente. Quand je vois des jeunes de moins de 20 ans reprendre tous mes couplets par cœur, je mesure vraiment la portée du truc. C’est une immense fierté », confie-t-il.

Pour un artiste ayant traversé les époques, de l’âge d’or du rap français aux nouvelles tendances plus digitales, voir des gamins scander ses classiques a quelque chose de bouleversant.

Son regard sur la nouvelle génération

Face à une scène en perpétuelle évolution, Rim’K garde un regard lucide et bienveillant sur la nouvelle génération d’artistes.

Selon lui, la transformation du rap n’est pas un problème, mais un cycle naturel :

« Avec l’âge, notre vision change. Ce qui compte maintenant, c’est de transmettre, de préserver ce qu’on a construit, que ce soit à travers la musique ou d’autres formes d’expression. Le but, c’est que les générations futures puissent s’appuyer dessus. »

Derrière ce discours, on retrouve la philosophie de celui que beaucoup surnomment “le tonton du rap français” : respect des anciens, encouragement des jeunes, et une volonté de bâtir des ponts entre les époques.

Un pilier toujours actif

Entre concerts, collaborations et projets artistiques, Rim’K reste une référence. Et en s’adressant à la nouvelle scène, il rappelle surtout une chose : le rap est un héritage vivant, qui se transmet, évolue et se réinvente.

Et tant que Rim’K continue d’être sur scène, cet héritage est entre de très bonnes mains.