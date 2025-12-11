Le Rose Festival de Bigflo & Oli a fait le plein de stars pour l'année 2026, avec une première vague de noms assez prometteuse.

Le rap a pris une nouvelle dimension en festival ces dix dernières années, et ce n'est pas pour nous déplaire. Cette musique est désormais omniprésente, et on a vu émerger une tonne d'évènements autour du rap un peu partout en France, et même ailleurs, en Europe. Des connus, comme Les Ardentes, mais aussi d'autres, moins médiatiques, comme le Demi Festival, Marsatac, et évidemment, le Rose Festival, porté par les deux frères toulousains Bigflo & Oli. Un festival qui sera de retour en 2026, avec de gros noms qui viennent d'être annoncées : Aya Nakamura, Josman,...

Après Les Ardentes, qui font l'actu depuis plusieurs semaines en annonçant régulièrement de gros noms, c'est donc au tour du Rose Festival de faire parler de lui. Bigflo & Oli ont posté une vidéo sur leur compte Instagram pour annoncer le retour de l'évènement qu'ils ont construit de leurs mains, et qui aura lieu du 27 au 29 août, au MEETT de Toulouse. Le festival fêtera ses 5 ans et pour l'occasion, ils ont préparé une programmation assez folle qui vient d'être dévoilée : Aya Nakamura, Josman, DJ Snake, Macklemore, mais aussi Ino Casablanca, une des nouvelles sensations du game de ces deux dernières années, qui commence à avoir une très grosse fanbase.

Il y a aussi quelques artistes hors rap/RnB/Pop urbaine qui ont été annoncés, comme Charlotte Cardin, Kungs, ou encore Iliona. Bref, une sacrée programmation, et on vous signale également que la billetterie est déjà ouverte. Les places partent vite apparemment, puisque les pass 3 jours au tarif regular sont déjà sold out.