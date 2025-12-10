Booba allume Sadek à propos de Werenoi : "ce sont eux les escrocs"

Le flou autour de la succession de Werenoi continue, et c'est au tour de Sadek de se retrouver dans l'œil du cyclone, avec un Booba qui ne le lâche pas.

Les règlements de compte continuent autour de l'héritage laissé par Werenoi. Le mois dernier, Sadek et Babs s'affrontaient par vidéos interposées, dévoilant les dessous de collaborations musicales et commerciales pas très claires d'un côté ou de l'autre. A la fin de l'échange, c'est Sadek qui semblait sortir "vainqueur" de l'affrontement, avec plus de "preuves" apportées, mais le vent est en train de tourner. Et cette semaine, c'est Sadek qui se retrouve dnas l'oeil du cyclone, pris pour cible par Booba après que de nouveaux éléments aient été mis en avant par l'avocat du défunt.

Une interview de Maître Tabula, apparemment avocat de Werenoi, est venue relancer la polémique autour de l'héritage du rappeur et aussi la manière dont il aurait été victime d'escroqueries de son vivant. Alors que jusqu'ici, c'est Babs qui paraissait le plus suspect, c'est désormais Sadek qui est accusé d'avoir volé de l'argent au rappeur de Montreuil, et Booba n'allait évidemment pas laisser passer l'occasion de tacler son opps, via un tweet incendiaire.

Vous comprenez maintenant pourquoi Sadek qui lui même volait Werenoi et Marcus Dia ( qui n’est pas noir ) sont rentrés en contact avec la mère de Werenoi. Tout simplement pour récupérer l’argent du défunt en se faisant passer pour des justiciers alors que ce sont eux ( en partie ) les escrocs. C’est triste…

Bref, on n'est toujours pas prêts d'entendre la vérité à propos de ce qui s'est vraiment passé autour de Werenoi. Mais visiblement, l'appât du gain était fort dans l'entourage du rappeur, qu'il s'agisse de son entourage professionnel ou familial.