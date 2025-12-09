Miss France 2026 a tourné dans un clip de Koba LaD !

C'est l'information improbable de la semaine : la nouvelle Miss France, Hinaupoko Devèze, est apparue dans un ancien clip de Koba LaD en 2021.

L'époque où le rap était marginalisé, où ça ne passait pas en boîte de nuit, où "les n*gros n'étaient pas à la mode", comme le rappait B2O à l'ancienne, est désormais derrière nous. Clairement, le rap est devenu pop, pour le meilleur et aussi pour le pire, mais il est désormais partout, même dans les endroits qui lui étaient interdits il y a encore 15 ans. Et on s'en est encore rendus compte cette semaine, avec l'information selon laquelle la nouvelle Miss France 2026 aurait tourné dans un clip de... Koba LaD !

La nouvelle Miss France s'appelle Hinaupoko Devèze, et elle est originaire de Tahiti. La jeune femme de 23 ans a quasiment fait l'unanimité lors du concours, et une information assez inattendue la concernant a bien circulé ce weekend. La mannequin, avant de devenir Miss, est apparue à quelques reprises dans le clip de "Doudou", avec Koba LaD et Naps. On la voit notamment à l'arrière de la voiture, mais aussi dans le chalet de luxe.

Il faut avouer que c'est bien l'une des seules fois où on a entendu parler des liens entre une Miss France et des rappeurs, mais peut-être qu'on va apprendre d'autres histoires comme celle-ci dans le futur. En tout cas, le clip a été vu des millions de fois, et les commentaires sous la vidéo Youtube montrent que de nombreuses personnes sont allées voir la vidéo par curiosité, après l'élection de Hinaupoko Devèze en tant que nouvelle Miss France.

Quant à la jeune femme, elle assume complètement son passage dans le clip, en affirmant qu'il s'agissait simplement d'un rôle de figurante et que ça avait été une belle expérience professionnelle.