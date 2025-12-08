SCH de retour dès demain ?

Le S avait teasé son retour pour cette semaine, mais le rappeur marseillais est désormais un peu plus précis : on dirait bien qu'il nous donne rendez-vous dès demain !

Maintenant que la page "JVLIVS" semble définitivement fermée, on peut se demander ce que va devenir SCH, vers quelle DA il va se diriger. Un "retour aux sources" vers "A7", pour suivre ce que demandent beaucoup de fans "puristes" du S ? Un nouveau projet dans le genre de "Rooftop" ou "Autobahn" ? Ou bien quelque chose de complètement nouveau ? On n'en sait rien, mais la réponse va vite arriver : alors qu'il avait annoncé son retour pour cette semaine, on dirait bien que le S nous donne rendez-vous dès demain !

La semaine dernière, SCH avait enflammé les réseaux sociaux en annonçant, via son compte Instagram, qu'il nous donnait rendez-vous cette semaine, probablement pour de la nouveauté musicale (même s'il n'a rien indiqué de spécial sur ce retour). Cette fois, c'est en story que SCH a posté une annonce un peu mystérieuse : "Souviens-toi demain", peut-on lire dans sa story, devant un fond rempli de flammes qui dansent.

Un message un peu énigmatique, puisqu'il est difficile de se souvenir de quelque chose qui arrive demain, vu que ça n'a pas encore eu lieu. Notre théorie, c'est qu'il s'agit peut-être du titre du morceau de SCH avec lequel il va faire son retour. On n'a pas plus d'infos, rendez-vous demain pour la réponse !