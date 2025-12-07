Théodora lance son "Boss Lady dressing" sur Vinted !

La chanteuse met en vente ses vêtements sur l'application

Il n’y a pas eu de plus grande ascension que celle de Théodora en 2025 ! La Boss Lady a littéralement retourné le game : sold-out de trois Zénith de Paris, un album "MEGA BBL" qui pulvérise les scores, et maintenant en tête d’affiche d’Afro Nation 2026. Pour quelqu’un qui, à l’époque, se prenait la tête avec le streameur Anyme023 au lycée, on peut dire que la revanche est belle. Très belle. On ne peut qu’applaudir la performance.

Mais ce qui frappe le plus chez elle, ce n’est pas seulement son succès insolent, c’est son authenticité. Théodora reste une artiste proche de son public, connectée, vraie, et toujours dans le partage. Et une nouvelle fois, elle vient de le prouver avec un geste qui fait beaucoup de bruit.

La Boss Lady annonce une collab avec Vinted pour lancer son propre dressing le 7 décembre, un projet qui mélange style, art, et surtout solidarité. L’intégralité des profits sera reversée à Coordination SUD, un regroupement d’ONG engagées dans la solidarité internationale, la réduction des inégalités et la promotion d’un développement durable. Un move puissant, carré, engagé — comme elle sait le faire.

Sur Instagram, elle a pris la parole pour teaser cette nouvelle aventure :

"Venez suivre mon Bossladydressing il ouvre bientôt ses portes @Vinted

Entre des vêtements déjà portés j’ai glissé à prix abordables quelques créateurs que j’aime 🩷"

Une manière de dire que son univers n’est pas réservé à une élite : tout le monde peut s’y retrouver, tout le monde peut y piocher un peu de son énergie, de son mood, de son esthétique.

Théodora, encore une fois, prouve qu’elle est plus qu’une star : une visionnaire, une femme d’affaires, une artiste engagée, une vraie Boss Lady.