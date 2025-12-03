Pour le coup, les chiffres ne mentent pas : sur Deezer ou sur Spotify, ce sont bien Jul et Gims qui ont roulé sur l'année 2025 dans le rap français.

Les rétrospectives de fin d'années tombent comme des petits pains en ce début de mois de décembre 2025. On a eu droit au top 2025 par le Billboard américain, un top largement dominé par Kendrick Lamar (ce qui confirme notre théorie selon laquelle aps grand chose de marquant n'est sorti cette année en rap US). Mais aussi à la rétrospective française de Deezer, dominée par Jul et Gims. Maintenant, c'est au tour de Spotify de dévoiler les noms de ceux qui ont fait notre année musicale 2025. Pas de changements : Jul et Gims restent au top, peu importe la plateforme.

Sans surprise, on retrouve encore Jul, suivi de Gims, en tête du classement des artistes les plus écoutés en France pendant cette année. Ninho arrive en 3ème position, suivi de Werenoi, puis SDM, Damso, Tiakola, Hamza, PLK, et L2B vient compléter le top 10. Dans le monde entier, c'est Bad Bunny qui est numéro 1 en 2025. Pour les titres les plus écoutés de l'année sur Spotify, en revanche, il y a un peu de changement : Gims squatte les deux premières places avec "Ciel" et "Ninao", mais c'est "Kyky2Bondy" de Hamza qui complète le podium, un vrai banger.

Pour les albums les plus écoutés, on retrouve Gims avec "Le Nord Se Souvient : L'Odyssée" à la première place, avec "Diamant Noir" de Werenoi juste derrière, puis Theodora qui se hisse sur le podium avec "Mega BBL". On retrouve Bouss en 4ème position, avec "Depuis le temps", puis Bad Bunny, ensuite Keblack avec "Focus", à nouveau Werenoi avec "Pyramide", SDM avec "A La Vie A La Mort", et enfin Jul avec "D&P à vie".

Une année assez dense donc, même si tout n'est pas encore fini : l'album de Jul sort vendredi et pourrait bien faire changer les classements, et SCH a lui aussi annoncé son retour, avec pourquoi pas un album surprise ? Ce serait une belle manière de finir 2025.