SCH annonce son retour pour la semaine prochaine !

SCH aura vraiment charbonné ces derniers mois, et on n'a visiblement pas tout vu : il annonce son retour dans le game la semaine prochaine !

SCH a traversé une période très mouvementée ces derniers mois. Entre la fusillade qui a coûté la vie à des proches à lui, pendant l'été 2024, "JVLIVS III", son déménagement forcé à Paris, mais aussi sa participation à l'aventure GP Explorer, en tant que pilote et aussi en tant que DA de l'album de l'évènement, ou encore son rôle dans la saison 4 de "Nouvelle Ecole", on peut dire que ça a beaucoup bougé pour le S. Cependant, il a quand même trouvé le temps de nous produire de la nouveauté pour cette fin d'année 2025 : il est de retour ! 

C'est le rappeur lui-même qui a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Instagram, dans un post qui reste assez mystérieux, comme souvent avec SCH. Il a posté une simple photo de lui, devant un véhicule enflammé, sur un fond sombre, et on peut lire en légende : 

Semaine prochaine.

Tout indique donc que SCH va être de retour la semaine prochaine, et les fans pensent tous qu'il s'agira d'un nouveau morceau. Théorie appuyée par le fait qu'il y a deux semaines, lors des dix ans de "A7", il avait déclaré : "on vous prépare une surprise pour très bientôt"

On pourrait donc avoir droit à la surprise dès la semaine prochaine. On espère qu'il s'agira donc bien d'un nouveau morceau, voire peut-être même, d'un projet surprise, pourquoi pas ! 

