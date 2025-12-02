Alors que les faits de violences conjugales concernant des rappeurs se sont multipliés ces dernières années, Booba prend la parole et s'interroge sur le sujet : quelles conséquences pour les artistes ?

Depuis une quinzaine d'années maintenant, le sujet des violences conjugales s'est imposé comme un sujet central dans nos sociétés, à l'heure où plus de 272 000 personnes ont été victimes de violences conjugales en 2024 en France. Booba a décidé de prendre la parole sur le sujet des rappeurs accusés de violences conjugales, en se demandant pourquoi ces derniers bénéficiaient toujours d'autant de crédit dans les médias.

Dans un long message posté sur Instagram, Booba a donc abordé ce sujet un peu complexe des violences conjugales concernant des rappeurs, et surtout des conséquences sur ceux qui en sont les auteurs.

Ils ont cancel Timal pour avoir fappé un chien ( je comprend ) un footballer car il a mis un péno à un chat ( je comprend ). J’ai grandi avec une mère seule terrorisé à l’idée qu’un homme puisse toucher à un seul de ses cheveux, j’ai une fille… ( pas besoin d’expliquer ) à quel moment tous ces lâches seront annulés du paysage médiatique? Pourquoi ils ne sont pas eux aussi annulés? Devont nous en conclure que les femmes sont moins importantes que des animaux? Si un homme avait ensanglanté votre fille soeur cousine mère supporteriez vous de le voir médiatisé adulé invité ou en concert comme si il n’avait commis aucun crime, en toute impunité?

Le message est accompagné de plusieurs captures d'écran sur des articles qui parlent des cas de violences conjugales les plus médiatisés dans le rap français : RK, qui a été condamné, mais aussi Niska, Joeystarr, lui aussi condamné, ou encore Rohff. On ne sait pas si Booba a décidé de s'emparer du sujet car ces affaires concernant ses opps, car jusqu'ici, il n'avait jamais trop abordé ces questions. Cependant, ses interrogations sont complètement légitimes.

Notamment sur la comparaison entre les traitements médiatiques de l'affaire Timal, qui a subi un bashing bien mérité pour avoir frappé son animal de compagnie, pendant que d'autres artistes condamnés pour des violences sur des humains, eux, s'en tirent plutôt bien. On n'a pas de réponse sur cette interrogation, à part peut-être que c'st l'époque qui veut ça. Les gens ont été tellement désensibilisés à la violence sur les humains qu'ils sont maintenant plus émus par celles que subissent les animaux (qui sont parfaitement condamnables elles aussi).

Peut-être aussi que les personnes concernées par ces affaires de violences conjugales pèsent un peu trop dans l'industrie et qu'il est difficile de s'en passer. En tout cas, la question posée par Booba mérite de s'y attarder et de regarder la vérité en face, en espérant que les choses finissent par changer.