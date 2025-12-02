Disiz victime de pressions dans le monde du rap : "Je vais en faire un film"

A l'image de ce qui a pu être décrit dans le livre "L'Empire", Disiz a lui aussi vécu des moments chauds dans le rap, et a décidé d'en faire un film.

Le rap n'est plus un jeu, et ça fait bien longtemps que c'est le cas. En 2024/2025, on aura eu droit à beaucoup de faits divers concernant notre musique préférée, entre SCH, Maes, Koba LaD, Zola, ou plus récemment Werenoi, dont la succession semble loin d'être réglée. Avec le livre "L'Empire", la presse non spécialisée s'est emparée de ces sujets, les pressions qui gravitent autour du rap. Mais si, parfois, on exagère beaucoup quand on parle de ça dans le rap, Disiz, lui, avoue que ces choses là sont réelles et a même décidé d'en faire un film.

Disiz est actuellement en promo pour son dernier album en date, "On s'en rappellera pas" qui marche assez bien. Un album varié, qui s'éloigne par moments beaucoup du rap pour voir plus "large", ce qui est cohérent au vu du parcours de Disiz, très diversifié. Il était de passage dans l'émission de Mehdi Maizi, et pendant son interview il a notamment abordé le sujet de tout ce côté un peu malsain qui peut entouré le rap, avec des pressions, parfois menaçantes, venant de gens de votre quartier, ou de membres du crime organisé.

A ce moment là, il y a le Disiz qui est à la télé et qu'on voit, qui gagne une Victoire de la Musique tout ça, mais derrière, j'ai affaire à des choses dont on parle là dans le bouquin "L'Empire"... C'est la vraie vie. J'y ai été confronté, et je vais en faire un film d'ailleurs. Ça va être mon premier film, que je vais réaliser.

En continuant la discussion, Disiz explique que son film parlera des "rapports de domination dans les quartiers populaires. On en parle pas, et je vais parler de ça". Vu la sensibilité artistique de Disiz, mais aussi son discours raisonné qu'il a tenu pendant presque toute sa carrière, autant vous dire qu'on attend ce film avec impatience. Car ce film, fait par quelqu'un qui a vraiment vécu dans un quartier, et a vraiment vécu l'industrie rap de l'intérieur, sera forcément plus intéressant que toutes les œuvres "extérieures" à notre culture.