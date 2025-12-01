Booba est revenu sur le débat rap FR vs rap US, et il n'a pas été tendre avec Genezio qui a lancé la "polémique".

Booba est dans une forme taquine en ce moment : dès qu'il y a quelque chose à dire sur un artiste, il l'allume fort, qu'il soit en clash avec ou pas. Ou il le félicite, à l'image de Lino, ou de Keny Arkana qui est revenue la semaine dernière. En tout cas, le Duc continue de penser qu'il fait la pluie et le beau temps dans le rap FR et ce weekend, il a décidé de faire tomber la foudre sur ce pauvre Genezio, coupable d'excès de confiance dans le débat qui opposait le rap français et le rap US.

Souvenez-vous : la semaine dernière, lors d'un live Twitch, Genezio a affirmé que le rap français actuel "tabassait" le rap US si jamais il devait y avoir un projet qui rassemblait les artistes des deux pays. Visiblement, Booba n'est pas d'accord avec la "take" du jeune rappeur français, et il l'a fait savoir sur Twitter :

La vraie question pour ce jeune homme est la suivante… Si il devait y avoir une team FR pour “affronter” les US … à quel moment il est séléctionné. J’connais pas vraiment j’ai checké sa page Spotify les 7 premiers sons c’est que des feats c’est un assisté son premier morceau solo se place en 8 ème position et ça se résume à répéter 2 mots ensuite y freudonne et re 2 mots… Qui sont ces rookies analphabètes inconnus au bataillon qui veulent révolutionner le rap?

Evidemment, il y a un peu de mauvaise foi de la part de Kopp : on ne croit pas une seconde au fait qu'un connaisseur du game comme Booba ne sache pas qui est Genezio, qui cartonne depuis plus d'un an maintenant. Pour le reste par contre, on vous laisse juger : est-ce que Genezio mériterait d'être dans l'équipe ? Pourquoi pas, ça marche fort en ce moment, mais ça manque encore un peu de longévité dans la carrière pour représenter le pays, c'est vrai.

Par contre, clairement, on n'est pas sûr que le rap FR "tabasse" le rap US, comme le jeune rappeur l'affirmait.