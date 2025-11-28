Le débat qui a suivi entre Disiz, McFly et Carlito est très intéressant, avec une vraie réflexion sur ce qui fait l'essence du rap et d'un bon rappeur.

Depuis plusieurs mois maintenant, les youtubeurs McFly et Carlito ont lancé leur concept "Rap vs Metal", dans lequel ils voyagent en voiture avec des rappeurs, qui leur font découvrir leurs classiques rap. De leur côté, les youtubeurs dévoilent les sons metal qu'ils préfèrent, ça crée du débat et ça permet de créer des ponts entre les deux cultures. Globalement, on reste dans le divertissement, mais ça donne parfois des séquences très intéressantes et cette semaine, on a eu droit à un moment assez fou, avec Disiz qui leur fait découvrir le morceau "Abdul Karim" de TH.

Pour ceux qui ne connaissent pas TH, déjà, vous ne savez pas ce que vous manquez. C'est un rappeur de Bondy, qui sévit dans le game depuis quelques années maintenant, et qui est clairement à part avec une identité artistique très forte, assez sombre, à la fois post-apocalyptique et futuriste. Forcément, le décalage avec l'univers de McFly & Carlito est énorme, mais Disiz arrive quand même à rendre le truc intéressant (autour de 16:50).

Pour faire ce qu'il fait et avoir les placements qu'il a, il sait forcément rapper. C'est comme Jul, 'est à dire que Jul, on aime, on n'aime pas, tout ce que tu veux, mais quand il fait des run de 46 mesures sur un truc, il les place toutes dedans. C'est à dire que pour déconstruire le rythme, il faut connaître le rythme. Si on prend Picasso, Picasso il a commencé à 15 ans, il faisait des peintures extrêmement précises, son père était peintre, et puis après il a fait le cubisme, il a tout mélangé.

La discussion qui suit est assez intéressante, avec un mec (McFly), qui n'a clairement pas les codes pour comprendre, encore plus quand on parle d'un rap très "niche" comme celui de TH, un autre mec (Carlito) qui est lui un peu plus habitué au rap, sans toutefois arriver à se mettre dans le mood TH, et Disiz, qui, en bon professeur, tente de leur expliquer pourquoi ces styles sont intéressants musicalement.

La suite de la vidéo n'est pas mal non plus, ça écoute un peu de Nas, un peu de 2 Chainz, pas mal de rock, un bel échange, avec un Disiz vraiment très bon client pour ce genre de format. Disiz qui, d'ailleurs, vient de dévoiler son tout nouvel album "On s'en rappellera pas la semaine dernière", et qui marche plutôt bien ! Le style est très varié, mais le projet contient de très bons morceaux, on vous invite à aller l'écouter.