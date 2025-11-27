Alors que Keny Arkana vient d'annoncer son retour avec un nouvel album, Booba a curieusement décidé de lui envoyer un maximum de force.

Il y a des informations dont on ne pensait clairement pas que ça arriverait en cette fin d'année 2025, et pourtant, le rap game est rempli de surprise. Parmi toutes ces infos, la plus inattendue, c'était clairement le retour de Keny Arkana ! On ne sait pas exactement quelle forme va prendre ce retour, car la rappeuse marseillaise a donné rendez-vous à ses fans aujourd'hui même, à 18h, on imagine donc qu'il s'agira d'un morceau clippé. Et, encore plus surprenant, Booba lui a envoyé beaucoup de force via les réseaux !

Car oui, avec le temps, c'est devenu rare de voir Kopp mettre en avant d'autres artistes que ceux signés sur son label, ou ceux qui sont en concurrence avec ses opps. Mais ça arrive quand même de temps en temps, comme avec Guerta il y a quelques semaines. Et cette fois, c'est donc à Keny Arkana qu'il a décidé d'envoyer de la force. Via des messages postés sur Twitter, notamment, dans lesquels on peut lire :

REVIENS LEUR DIRE!!! MERCI!!! NOUS NE SOMMES PLUS QU’UNE POIGNÉE. C’EST MAINTENANT OU JAMAIS.

REVIENS LEUR DIRE!!! MERCI!!! NOUS NE SOMMES PLUS QU’UNE POIGNÉE. C’EST MAINTENANT OU JAMAIS. #LPNJF 🏴‍☠️ https://t.co/OpLHvEGTd8 — Booba (@booba) November 25, 2025

Dans un second tweet, on peut lire :

Il y a 14 ans, elle nous a prévenu... Force à elle.

Tout ça, suivi du clip de "V pour Vérité", sorti en 2011 sur "L'Esquisse 2", un excellent projet de l a rappeuse. Pour ceux qui se demandent comment ça se fait que Booba apprécie autant les textes Keny Arkana, c'est parce qu'il aime bien les vrais rebelles, et qu'elle s'est toujours opposée au système en place et même à l'industrie musicale en général. De plus, elle avait pris la parole pour contester la mise en place du pass vaccinal lors de la pandémie de COVID, et avait même annoncé qu'elle voulait quitter la France, lors de la sortie de son dernier album en date album "Avant l'exode", en 2021.

IL Y A 14 ANS ELLE NOUS A PRÉVENU… Force à elle! @kenyarkana https://t.co/rJRPEIhQ5Q pic.twitter.com/sWqj8yDKqQ — Booba (@booba) November 25, 2025

On imagine aussi que Booba ressent une certaine proximité avec elle, car ils sont plus proches d'un point de vue de la génération, venant tous les deux d'une époque où le texte dans le rap français avait beaucoup d'importance, ce qui est clairement moins le cas aujourd'hui. On a en tout cas hâte d'être à ce soir pour voir ce que Keny Arkana nous prépare.