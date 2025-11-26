50 Cent l'avait promis : le documentaire sur Diddy va bientôt arriver sur Netflix, et on imagine qu'il ne va pas être tendre.

Diddy est actuellement toujours en prison, où il purge une peine de quatre ans pour transport d'être humains à des fins de prostitution. S'il s'en est plutôt bien tiré face aux tribunaux, l'image du boss de Bad Boy Records est sévèrement abîmée, et ça ne va clairement pas s'arrêter là. En effet, alors qu'on n'avait pas de nouvelles du projet depuis plusieurs mois, 50 Cent vient d'annoncer que son documentaire consacré à l'affaire Diddy allait bientôt sortir sur Netflix, le 2 décembre.

Il avait annoncé qu'il travaillait dessus il y a des mois, bien avant la fin du procès, mais avec 50 Cent, c'est toujours difficile de savoir s'il s'agit d'un troll ou d'une tentative de provocation, ou bien si c'est sérieux. Visiblement, ce n'était pas pour rigoler : dans un post envoyé via son compte Instagram, on peut voir que "Sean Combs : The Reckoning" arrivera bien sur la célèbre plateforme de streaming, le 2 décembre prochain.

On ne sait pas si le documentaire sera disponible en France à la même date, car parfois les catalogues sont différents entre nos deux pays, mais on va guetter ça avec attention. Et au pire, si ce n'est pas dispo en France, un petit VPN fera l'affaire. 50 Cent est donc le producteur exécutif du bail, et on s'attend donc à ce que le documentaire soit à charge, puisqu'il a toujours détesté Diddy. En tout cas, ça promet d'être intéressant.