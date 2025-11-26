Maes vient apparemment de prendre 7 ans de prison au Maroc, dans une affaire liée à des règlements de compte.

C'est un peu le bordel dans le rap français en ce moment, notamment depuis la sortie du livre "L'Empire, enquête au cœur du rap français" qui a mis en lumière certains liens étroits (qui étaient déjà connus de tout le monde dans le milieu en vérité) entre le rap et le milieu du crime organisé. Un livre qui a un peu mis Maes dans la sauce, en révélant qu'il aurait monté des opérations pour faire abattre les types avec qui il était en conflit à Sevran. Aujourd'hui, on apprend que el rappeur du 93 vient de prendre 7 ans de prison au Maroc.

L'information n'a pour le moment pas été confirmée, par aucun médias français, elle reste donc à prendre avec des pincettes. Mais ça a déjà beaucoup circulé sur les réseaux sociaux et il se pourrait bien que ça devienne officiel dans les prochaines heures. D'après le site d'information bladi.net, Maes faisait l'objet d'un avis de recherche au Maroc, pour avoir commandité une opération punitive contre quelqu'un avec qui il était en conflit au sujet des revenus générés par ses concerts.

Toujours d'après le même média, il aurait donc contacté le chef d'une bande criminelle basée à Fès, pour kidnapper, séquestrer et torturer cette personne à Marrakech en attendant que Maes se rende sur place. Un kidnapping qui n'a finalement pas eu lieu, car l'opération a été déjouée par la police marocaine. Pour tout ça, Maes aurait donc pris 7 ans de prison, tandis que les membres de la bande criminelle ont eux aussi été condamnés à des peines assez lourdes.

On ne le répètera jamais assez, mais la street, ce n'est pas des LOL, alors si vous voulez éviter de finir en prison, quittez là dès que vous en avez l'occasion...