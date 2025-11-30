Deux ans que Travis Scott a lancé sa tournée "Circus Maximus" et forcément, les chiffres qui en découlent sont impressionnants, même pour du rap US.

On le sait, aujourd'hui, à part quelques rares privilégiés, l'argent des rappeurs se fait surtout en concert ou en showcase plutôt que par les ventes de disques ou les streams. Travis Scott, lui, a de la chance : il fait pleuvoir les dollars dans les deux domaines. Alors que "Goosbumps" devenait le morceau le plus certifié de l'histoire du rap US il y a quelques semaines, il terminait aussi, le 19 novembre dernier, son "Circus Maximus Tour" débutée en 2023, par un concert à Mumbai, en Inde. Et cette tournée est devenue la tournée solo la plus rentable du rap US.

Il faut dire que ça fait donc deux ans que Travis Scott arpente les routes du monde entier, avec des concerts en Asie, en Europe, en Afrique du Sud, dans la péninsule Arabique et évidemment dans toute l'Amérique, avec au total 85 dates, qui lui ont rapporté une somme considérable. 265,1 millions de dollars ont été amassés, pour 2,1 millions de tickets vendus (source : Billboard). Ce qui en fait donc la tournée solo la plus rentable de l'histoire du rap US.

Car d'autres tournées rap ont amassé plus de thunes, mais il s'agissait soit de groupes, soit d'artistes qui ont uni leurs forces pour augmenter la hype. Il aura visité plus de 20 pays différents, mais franchement, on aurait imaginé que pour une tournée solo "la plus lucrative de tous les temps", ça aurait rapporté plus. Si on compare, un mec comme Julien Doré en France a vendu 1 millions de tickets juste sur sa tournée de l'année dernière. Pour revenir sur du rap, Orelsan avait écoulé 300 000 tickets en seulement 24h pour sa tournée de 2026. On n'est donc pas très impressionnés, mais bravo Travis Scott.