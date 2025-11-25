Toujours avec humour, Orelsan est revenu sur la fameuse "polémique" qui l'a opposé à Kylian Mbappé après la sortie de son album "La Fuite en avant".

Après 4 ans d'absence, Orelsan a fait un retour gagnant dans les charts avec la sortie de son album "La Fuite en avant", au début du mois de novembre. Un album qui signe la deuxième meilleure première semaine du rap français en 2025, et qui a bénéficié d'un coup de publicité gratuite, et inattendue, de la part de Kylian Mbappé qui a clashé assez fort le rappeur de Caen sur les réseaux sociaux. Après être revenu une première fois sur cette "polémique", Orel a remis le couvert, cette fois avec humour.

On le sait, malgré son air nonchalant et l'impression qu'il renvoie en mode "je m'en fous de tout", Orelsan est très impliqué dans ses projets, et par la manière dont ils sont reçus par les fans. On se doute donc qu'il a quand même été un peu surpris par l'ampleur de la polémique avec Mbappé, et il a choisi d'y répondre à nouveau, dans une longue vidéo explicative dans laquelle il dévoile les coulisses de la création de son film "Yoroï", et de son album "La Fuite en avant".

J'ai remarqué qu'il y en avait qui n'avaient pas exactement bien compris et je vise personne en particulier.

Comment on a construit la Fuite en avant / Yoroï. (La soluce) pic.twitter.com/SXUWExfDfD — OrelSan (@Orel_san) November 21, 2025

Alors que le rappeur prononce cette phrase, on voit passer rapidement une photo de Kylian Mbappé accrochée au mur. Visiblement, en effet, Kyky2Bondy n'a rien compris au morceau "La Petite Voix" pendant lequel son nom est cité. Un titre avec lequel Orelsan se met dans la peau d'un hater du rappeur qui l'attaque fort, et dans lequel il dit "tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé". Il revient d'ailleurs plus tard dans la vidéo sur le morceau, en déclarant :

Nouvel avertissement : ce que dit la petite voix n'est donc pas mon avis. Même si nous sommes actuellement dixième du championnat de national, et qu'on a récemment été éliminés en coupe de France par l'équipe de Bayeux.

Un bon tacle bien senti, le message doit être passé maintenant !