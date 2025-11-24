Un nouvel épisode de clash entre les deux vient de commencer !

Le week-end est chaud dans le rap game et niveau clash, on est servis ! Après Sadek et Babs, le manager de Werenoi, qui se sont pris la tête, après Booba qui continue de tirer sur La Fouine sans jamais relâcher la pression, c’est maintenant un autre proche du Duc qui décide de monter au créneau.

Cette fois, c’est Gato de Bato qui s’en prend directement à Kalash, ancien membre du 92i.

Ce clash n’arrive pas de nulle part : il y a quelques mois, Kalash et Gato s’étaient déjà violemment opposés, si bien que la tension avait atteint un niveau très, très haut. Et aujourd’hui, Gato choisit de reprendre l’offensive.

Sur son compte Instagram, l’artiste a publié une vidéo où l’on voit Kalash aux côtés de sa femme, dans une tenue particulièrement originale. Un détail qui n’a visiblement pas échappé à l’ami de Booba, qui a immédiatement tiré à balles réelles.

Gato lâche alors une déclaration cinglante, assumée et frontale :

"Votre styliste vous a féminisée. Au début, c’est toi qui me disais combien tu détestais les Blancs en France, blah blah, qu’ils étaient tous racistes parce que personne n’a voulu t’aider. Tu te souviens de ça ? Maintenant, tu manges de la ch*tte blanche en mode gastronomie. Tu ne bois plus de Ti Punch, vous passez au vin blanc. Sacré négro de maison #timakomè #aunomdekelanight"

Une attaque qui mélange moqueries sur le style vestimentaire, accusations d’hypocrisie, références à l’identité et à la vie privée du rappeur martiniquais.

Bref : une rafale.

Gato semble donc relancer le beef avec une volonté claire : mettre Kalash face à ses contradictions passées et envoyer un message à tout le rap francophone. Et vu la violence du propos, il est possible que la réponse de Kalash ne tarde pas.

Le rap game pourrait bien vivre un nouvel épisode explosif dans les jours à venir…