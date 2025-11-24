Entre les deux légendes du rap français, c'est de nouveau la guerre !

Et c’est reparti pour un tour ! La rivalité entre Booba et La Fouine reprend de plus belle en cette fin d’année, et comme souvent, c’est sur les réseaux sociaux que le clash se rallume. Alors que le rappeur de Trappes a réalisé une remontada exceptionnelle en 2025, le Duc n’a visiblement plus envie de jouer la carte de la paix.

La Fouine : un retour fracassant en 2025

Après plusieurs années de discrétion, La Fouine a signé un comeback qui a surpris toute la scène. Le deuxième volume de sa mixtape "Capital du Crime Radio" a mis tout le monde d’accord : une réussite, une vraie. Même ses détracteurs ont reconnu la qualité du projet, et pendant un temps, Booba lui-même semblait apprécier le retour en force de Fouiny Babe, lui donnant même un peu de force en public.

Mais ça, c’était au début.

Booba change de ton

Depuis quelques mois, le ton a radicalement changé. Booba, fidèle à lui-même, a commencé à critiquer les chiffres des projets de La Fouine, n’hésitant pas à le tacler frontalement et même à le traiter d’acteur. Un mot qui a évidemment fait réagir les fans des deux camps.

Mais le Duc ne s’est pas arrêté là.

La pique ultime en story Instagram

Dans une récente story Instagram, Booba, originaire du 92, a frappé encore plus fort en revenant sur leur confrontation passée à Miami, un épisode légendaire dans la mythologie de leur beef. On peut y lire :

"Je t’ai sorti de mon immeuble à Miami à coups de pénalty dans la bouche. Ils sont où Momo et Romarick ? Calme toi un peu, baisse de régime, tu pousses trop fort…"

Une déclaration violente, envoyée sans filtre, comme à son habitude. Le message fait évidemment écho à leur altercation physique survenue en 2013, un incident jamais vraiment digéré par les deux artistes.

Un clash qui ne semble jamais vouloir mourir

Entre pics, chiffres, ego et vieilles rancœurs, la relation entre Booba et La Fouine semble condamnée à rester explosive. Et tandis que La Fouine continue de briller avec son retour musical réussi, Booba, lui, reste fidèle à son rôle : celui qui ne laisse rien passer et qui garde toujours une balle prête à être dégainée.

2025 devait être l’année de l’apaisement… mais dans le rap français, certaines guerres sont éternelles.