Il est là, le meilleur festival de rap de France en 2026 : le Golden Coast Festival est de retour et ça va faire mal.

On le sait, l'hiver c'est pas la saison idéale pour parler des festivals. Mais du côté des organisateurs, ça charbonne dur pour nous programmer les meilleurs line-up possibles et niveau rap français, on risque encore d'être gâtés en 2026. Car après les Ardentes, qui ont commencé à dévoiler quelques noms de la prog' (et c'est plutôt prometteur), c'est désormais au tour du Golden Coast Festival, qui aura lieu du 28 au 30 août à Dijon, de révéler leur liste d'artistes. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du lourd, avec du Fianso, du PLK, du Sniper, du La Mano 1.9,...

On va donc faire un point sur ce festival qui s'impose comme un des meilleurs évènements rap de l'année, peut-être même le meilleur. Car si Les Ardentes reste un festival beaucoup plus prestigieux et fréquenté, leur programmation est bien plus diversifiée. Golden Coast, c'est du quasiment 100% rap, et cette année encore il ont décidé de mettre le paquet : Damso, Disiz, Fianso, Guy2Bezbar, La Rvfleuse, PLK (qui va faire 12000 scènes dans l'année), Sniper, et même Shayne, le dernier gagnant en date de "Nouvelle Ecole".

Et le mieux dans tout ça, c'est qu'ils annoncent qu'il y aura aussi d'autres noms qui seront rajoutés. On a aussi droit à un peu de pop urbaine, avec Aya Nakamura, Naza, bref, toute la scène est représentée, et ça risque d'être le feu à Dijon pour cette troisième édition du Golden Coast Festival, qui a rencontré un sacré succès jusqu'ici. Si ça vous intéresse, la billetterie, c'est par ici !