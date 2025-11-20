L'ambiance ne doit pas être très joyeuse en ce moment dans la famille de Koba LaD...

Il y a quelques mois, on apprenait la condamnation de Koba LaD à six ans de prison pour homicide involontaire, après l'accident qui avait coûté la vie à un de ses meilleurs amis, alors que le rappeur était conducteur du véhicule. Un drame et un terrible gâchis pour celui dont la carrière était encore au top il y a peu de temps, et on dirait bien que le sort s'acharne sur sa famille puisque cette fois, c'est son petit frère, MattKe, qui a été interpellé et placé en garde à vue pour trafic de stupéfiants.

Le frère de Koba LaD a également fait plusieurs morceaux de rap, mais ce n'est donc pas pour sa musique qu'il fait la une de la presse aujourd'hui. MattKe a en effet été placé en garde à vue dans les locaux de la Sûreté Territoriale 93, parce qu'il est soupçonné d'avoir participé à un trafic de stupéfiant. Plus précisément, il aurait "livré de la marchandise", d'après les propos rapportés par Le Parisien.

MattKe était dans le viseur de la justice depuis mai dernier, car il avait également été soupçonné d'association de malfaiteurs en lien avec l'affaire Amra, dit "La Mouche", dont l'évasion spectaculaire et sanglante avait été très médiatisée. Il était placé sous contrôle judiciaire, et il risque donc une peine un peu plus lourde pour le trafic de stupéfiants dont il est soupçonné, à condition qu'il soit reconnu coupable. Car on le rappelle, sans procès, impossible de dire si oui ou non le jeune frère de Koba LaD est coupable, la présomption d'inonence reste la règle.

Mais même s'il est innocent, on ne peut que se dire que tout ça est un immense gâchis. Une fois que votre argent est fait, éloignez vous du tieks et de tous ces gens qui veulent vous faire tremper dans des affaires louches, les frères...