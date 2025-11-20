Booba met un énorme pressing à DJ Snake : "record mondial de flop"

Kopp l'a même renommé "DJ Snack", avec des montages photos assez savoureux.

Ce n'est pas le grand amour entre Booba et DJ Snake. Oui, on sait ce que vous allez nous dire : B2O n'aime pas grand monde et clashe la terre entière, vous n'avez pas tort. Mais il a quand même des cibles préférées, comme Gims, Karris, La Fouine, Rohff, et donc, DJ Snake. On ne sait pas quand cette haine a commencé, mais en tout cas, elle est bien installée. Alors que le DJ vient de sortir son nouvel album, "Nomad", Booba l'a taclé sévèrement, car le projet ne se vend pas très bien en France.

Record Mondial de Flop d'un album à l'international.

DJ Snake a donc dévoilé son troisième album officiel, "Nomad", il y a plusieurs jours. Et au bout d'une semaine, l'album ne s'est vendu qu'à 2 200 exemplaires en France, un chiffre vraiment assez bas, même si il est vrai que la musique électro se vend un peu moins bien chez nous ces dernières années. Et Booba n'allait pas manquer l'occasion d'allumer sa cible : il a pris son compte Instagram, et a dégainé ses plus belles vannes, et ses plus beaux montages photos. Il a posté un carrousel et dès la première slide, on peut lire : "record mondial de flop d'un album à l'international".

Juste en dessous, on peut aussi lire : "battu par David Hallyday avec une réédition et Etienne Daho avec un album best-of", ce qui n'est même pas une vanne, mais bien la réalité du classement du top album cette semaine. On est allé vérifier : Hallyday est à la 31ème place, Etienne Daho, à la 34ème, et DJ Snake à la 35ème.

Le pressing s'accentue en deuxième slide, sur laquelle on peut lire "il devient officiellement DJ Snack", ou encore "démarrage décevant pour son album Kebab", avec un montage sur lequel on voit DJ Snake en train de charbonner devant une broche à kebab. Enfin, on peut voir d'anciennes photos pas très valorisantes du DJ dans ses jeunes années.

Bref, on dirait que Booba a retrouvé son humour et son goût pour les montages photos, montages qui ont fait sa renommée lors de ses clashs avec La Fouine, Rohff et Kaaris à l'époque. Quant à DJ Snake, on ne se fait pas trop de soucis pour lui, les scores devraient remonter un peu, et même en cas d'échec, il continuera à avoir une sacrée notoriété au niveau mondial. Mais ce surnom de "DJ Snack" risque de rester...