Werenoi : son producteur Babs confirme l'arrivée prochaine du documentaire et règle ses comptes

Le producteur de Werenoi a pris la parole pour confirmer la rumeur de documentaire, mais il en a aussi profité pour glisser quelques messages subliminaux.

Le rap français ne s'est pas encore totalement remis de la mort de Werenoi, en mai dernier. Et c'est normal, c'est encore tout récent et surtout, les morceaux et les albums du rappeurs sont toujours bien présents dans le cœur des fans et dans les classements des plateformes de streaming. Il faut dire aussi que toutes les circonstances autour de son décès et des semaines qui ont précédé ne sont pas très claires pour le public. Mais ça va peut-être s'arranger avec le documentaire promis par son ancien producteur, Babs, qui vient de confirmer l'information.

Un documentaire au sujet de la vie du rappeur est bien en préparation, c'est le producteur lui-même qui a une fois de plus confirmé l'information via son compte Instagram. Dans une de ses stories, on pouvait lire : "J'annonce bientôt la date du documentaire ! Déjà 6 mois repose en paix". On devrait donc bientôt avoir droit à une date officielle pour la sortie du docu, qui devrait être scruté par la communauté rap car plusieurs personnes ont l'impression qu'il leur manque des infos, qu'on leur cache des choses.

Dans la story de Babs, on a aussi un long texte, dans lequel il parle de "tristesse qui nous a divisés", de famille qui s'est "brisée", et fait aussi référence à de la diffamation et des mensonges qui l'ont concerné lui et sa relation avec son artiste Werenoi. On devrait avoir une réponse à toutes ces questions, et toutes ces accusations, dans le documentaire à venir, en tout cas on l'espère. Car entre les appels à retirer ses sons des plateformes, les annonces de documentaire, de concerts posthumes, on n'y comprend plus grand chose, et ça donne un peu l'impression que certains essaient de se faire de l'argent sur le dos de l'artiste sans véritable ligne directrice.